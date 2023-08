CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 754¼ 777¼ 736½ 759¼ +1¾ Dec 775¼ 796¼ 756¾ 779½ +2 Mar 789½ 809½ 773½ 795¼ +3¼ May 793 807 777 797¼ +2½ Jul 785 799 768½ 787 +¼ Sep 786½ 794¼ 771 787 +½ Dec 790 799 772¼ 789¼ Mar 760¼ 795¼ 760¼ 791½ +1½ Jul 755 760 750 750 +2 Est. sales 159,428. Mon.’s sales 187,967 Mon.’s open int 310,672, up 2,048 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 559¾ 563¾ 545½ 556¼ —4¼ Dec 567¾ 572 553¾ 564 —4¼ Mar 578 581½ 564 574½ —3¾ May 583 586½ 569½ 579½ —3¾ Jul 582¾ 586½ 570½ 579¾ —3¾ Sep 550 553¼ 543¼ 550½ —1¾ Dec 543¼ 547 538 543¾ —1¼ Mar 553 553½ 550½ 552½ — ¾ May 556½ 556½ 556½ 556½ — ¾ Dec 507 508½ 505 505½ — ¾ Dec 497¾ 497¾ 497¾ 497¾ +¾ Est. sales 258,381. Mon.’s sales 415,692 Mon.’s open int 1,285,279, up 1,011 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 452¼ 452¼ 434 437¾ —12½ Dec 469 472¾ 455¼ 460½ —10¼ Mar 479½ 479½ 476½ 476¾ —4½ Est. sales 896. Mon.’s sales 1,324 Mon.’s open int 4,810, up 562 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1521¾ 1527¼ 1502¾ 1516 —7¼ Sep 1453 1458½ 1435 1449¾ —3½ Nov 1422¼ 1428¾ 1402¾ 1419¼ —5¼ Jan 1428¼ 1434 1408½ 1424 —6½ Mar 1415¾ 1422¼ 1399 1412¾ —6 May 1410 1413¼ 1393¼ 1405¼ —6½ Jul 1403¾ 1407¼ 1388½ 1400 —6½ Aug 1367 1374¼ 1367 1372¼ —9¼ Sep 1325¼ 1325¼ 1325¼ 1325¼ —7¾ Nov 1309½ 1315½ 1297½ 1304¾ —9¼ Jan 1308¼ 1308¾ 1303¾ 1303¾ —13¼ Nov 1240 1240 1232 1233 —7½ Est. sales 186,652. Mon.’s sales 232,632 Mon.’s open int 675,427, up 2,461

