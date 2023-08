CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 702 757½ 698¾ 757½ +60 Dec 721¾ 777¾ 719¼ 777¾ +60 Mar 737½ 794½ 735¾ 793¾ +59¼ May 748¼ 801¼ 748¼ 796 +54¾ Jul 746¼ 793¾ 744¾ 787¾ +48¾ Sep 750 790 749½ 784 +41¼ Dec 755¾ 792¼ 754½ 788 +39½ Mar 760 786½ 759 786½ +33¾ Jul 738½ 754¾ 738½ 750 +29½ Jul 734 734 734 734 Est. sales 167,346. Fri.’s sales 164,218 Fri.’s open int 308,624, up 821 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 534 564½ 531½ 561¼ +34¼ Dec 543 572¼ 540¼ 569¼ +33 Mar 553¾ 582¾ 551¼ 579½ +32 May 561 587½ 557¾ 584¾ +30¾ Jul 561 587¼ 559½ 584¾ +28½ Sep 535 553¾ 535 552 +19¼ Dec 532¼ 547¼ 530 545¼ +16¾ Mar 548 554 542¾ 554 +16¼ May 544¾ 555 544¾ 555 +12¾ Dec 498 507 497 507 +11¾ Dec 494 496 491½ 496 +8¾ Est. sales 328,063. Fri.’s sales 337,274 Fri.’s open int 1,284,268, up 2,784 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442½ 453 439 453 +14½ Dec 457½ 471¾ 457½ 470¾ +15½ Mar 480 480 480 480 +11 Est. sales 670. Fri.’s sales 473 Fri.’s open int 4,248, up 73 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1507½ 1537 1500 1530½ +29½ Sep 1435¼ 1467½ 1434¼ 1459½ +30½ Nov 1410 1435 1401½ 1428½ +26¾ Jan 1415¼ 1441 1407½ 1434½ +26¼ Mar 1402 1428¼ 1397 1423 +25¼ May 1396½ 1420¾ 1391½ 1416 +24½ Jul 1390 1414½ 1386½ 1410¾ +24½ Aug 1370 1377 1364¼ 1376¼ +14½ Sep 1327½ 1331¾ 1327½ 1331¾ +17¾ Nov 1297 1319 1294½ 1315 +20¾ Jan 1301½ 1314¼ 1301½ 1314¼ +16¾ Nov 1233 1242¼ 1233 1242¼ +20½ Est. sales 199,333. Fri.’s sales 188,804 Fri.’s open int 672,966, up 651

