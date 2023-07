CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 724¾ 733¼ 693½ 695½ —31½ Dec 743¼ 752¼ 714 715¾ —30½ Mar 758 765¾ 731 732½ —28 May 761¾ 769¾ 737½ 739¼ —25¼ Jul 760 765 736 738 —22¾ Sep 762¾ 766¼ 740 740¼ —23 Dec 764½ 771 745¾ 747 —21¾ Mar 770 773¼ 751½ 751½ —20¾ Est. sales 133,705. Thu.’s sales 248,992 Thu.’s open int 307,803, up 3,009 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 536½ 538¾ 522½ 525½ —11¾ Dec 545½ 546¼ 531¼ 534¾ —11½ Mar 556¾ 557 542¼ 546 —11½ May 562½ 563 548¾ 552½ —11¼ Jul 564¼ 565 551 554¾ —10¾ Sep 535 538½ 530¼ 532¼ —7¾ Dec 534¾ 535¼ 525½ 529 —6½ Mar 542¼ 543 535¾ 537½ —7 Dec 497½ 500 495 497 —3¾ Dec 489 490 489 490 —2½ Est. sales 263,140. Thu.’s sales 384,807 Thu.’s open int 1,281,484, up 5,478 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 443¾ 444 424¾ 440½ —3¼ Dec 458½ 461 438¾ 456½ —2¼ Mar 461½ 461¾ 460¼ 460¼ —9½ May 474 475 474 475 +1¼ Est. sales 409. Thu.’s sales 607 Thu.’s open int 4,175, up 121 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1491¾ 1504 1485 1501 +6 Sep 1423½ 1432¾ 1412½ 1427 +¾ Nov 1401¼ 1408¾ 1385¼ 1400 —4¾ Jan 1407 1415 1391¼ 1406 —4½ Mar 1395¼ 1405½ 1383½ 1394¾ —4½ May 1388 1399 1377 1388½ —4¼ Jul 1381¼ 1394¾ 1374¼ 1383 —4¾ Aug 1365¾ 1366 1359 1363 Sep 1312¾ 1318 1307½ 1316 — ¼ Nov 1291¾ 1302¾ 1284½ 1291½ —5¾ Jan 1289¼ 1297¾ 1289¼ 1297½ —2¾ Jul 1274¼ 1274¼ 1274¼ 1274¼ —3¾ Nov 1220¼ 1220¼ 1220¼ 1220¼ —4 Est. sales 159,064. Thu.’s sales 202,578 Thu.’s open int 672,315, up 6,508

