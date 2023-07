CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 725 750¾ 711¼ 724½ —3¼ Dec 743½ 768¾ 729¾ 743¼ —2¼ Mar 756½ 780½ 743½ 757¼ —2 May 761 781¾ 750 761¼ —2½ Jul 759¾ 777¼ 747¼ 757½ —5 Sep 766½ 777¾ 752 759 —7½ Dec 769¾ 782¼ 756½ 765¼ —8 Mar 782¾ 783 770 770 —7 May 765½ 765½ 765½ 765½ —10 Est. sales 226,604. Wed.’s sales 261,411 Wed.’s open int 304,794, up 1,387 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 545 554½ 533 534½ —11 Dec 553¼ 563¼ 542¼ 544 —9 Mar 563 573 553½ 554¾ —8½ May 568¼ 578¼ 559¾ 560¾ —8¼ Jul 569¾ 579½ 561¾ 562¾ —7½ Sep 542¼ 550 538 538 —7 Dec 539¾ 545 532½ 534¼ —6¾ Mar 546¼ 549¾ 543 543 —7 Jul 550¾ 550¾ 550¾ 550¾ —4¾ Dec 503¾ 507¼ 500 501¼ —4¼ Dec 492¼ 493¾ 491¼ 493¾ —3½ Est. sales 314,866. Wed.’s sales 662,475 Wed.’s open int 1,276,006 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 445¾ 450 437¼ 444¾ +5 Dec 459 463½ 451½ 459 +5¼ Jul 423 423 423 423 —2 Est. sales 518. Wed.’s sales 822 Wed.’s open int 4,054 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1489 1501½ 1480¾ 1492¼ +¾ Sep 1428 1442 1419½ 1423½ —8½ Nov 1405 1418¼ 1398½ 1401 —7¾ Jan 1410 1423½ 1405 1406½ —8 Mar 1397 1411½ 1390 1395 —4¾ May 1387 1404¼ 1381¼ 1388¼ —3 Jul 1380½ 1399¼ 1376 1383¼ —2¾ Aug 1362¼ 1365¾ 1362 1362 +1 Sep 1318 1319¾ 1311½ 1313½ Nov 1293½ 1303¼ 1288 1292¾ —2¼ Jan 1301¼ 1301¼ 1296 1296 —1¼ Nov 1225 1225 1220 1220 +½ Nov 1175 1175 1175 1175 +½ Est. sales 170,210. Wed.’s sales 266,181 Wed.’s open int 665,807, up 5,890

