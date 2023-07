CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 669 730¾ 664 724¼ +53½ Dec 688¾ 750½ 683¾ 742 +51½ Mar 704½ 766¼ 700¼ 755¾ +49½ May 712 771¾ 708½ 761 +47¼ Jul 712¼ 771¾ 712¼ 759¾ +42½ Sep 727½ 772¾ 727½ 763¾ +38½ Dec 736 780¼ 736 770 +34½ Mar 752½ 784¾ 752½ 784¾ +41¾ Jul 750 750 750 750 +38¼ Est. sales 228,712. Tue.’s sales 87,721 Tue.’s open int 303,407 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 526¾ 557½ 525¾ 542¾ +14 Dec 532¾ 563¾ 531½ 550 +15½ Mar 543 573½ 541¾ 560¼ +15¾ May 550¼ 578¼ 547¾ 565¾ +15½ Jul 552¼ 579¼ 549¾ 566¾ +14½ Sep 530¼ 550¾ 529¾ 541½ +9 Dec 528¾ 546¾ 528 536½ +6½ Mar 540 555 540 546 +6¼ Jul 555¾ 555¾ 555¾ 555¾ +9¾ Dec 498½ 508½ 498 502¼ +3¼ Dec 497 500 497 497 +2¼ Est. sales 575,726. Tue.’s sales 420,125 Tue.’s open int 1,285,176, up 2,651 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 433¾ 453 429 445¼ +13¾ Dec 449¾ 468¾ 440¼ 458¼ +12 Mar 475 477¼ 475 477¼ +19¼ Jul 460 460 460 460 +5 Est. sales 775. Tue.’s sales 659 Tue.’s open int 4,094, up 39 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1492 1518¼ 1485 1490½ —1½ Sep 1418½ 1451¼ 1412¼ 1428¾ +10 Nov 1395 1428¾ 1390 1406¼ +11 Jan 1400¼ 1433 1396¾ 1411½ +10½ Mar 1386 1417 1384½ 1396½ +9½ May 1375½ 1407¼ 1374¼ 1387¾ +9¼ Jul 1371¾ 1400½ 1368¾ 1382¼ +9 Aug 1350¼ 1362¼ 1350¼ 1354½ +6½ Sep 1306½ 1315 1306½ 1310¼ +10¾ Nov 1280 1306¼ 1280 1290 +8¾ Jan 1293¾ 1293¾ 1289¾ 1289¾ +5¼ Nov 1215 1224 1215 1220 +10¾ Est. sales 230,637. Tue.’s sales 232,731 Tue.’s open int 659,917, up 7,981

