CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 649¼ 674½ 642¼ 673¼ +19½ Dec 669¼ 694¼ 662½ 693¼ +19½ Mar 686 709¾ 678 709¼ +20¼ May 686¾ 717 686¾ 716 +19¼ Jul 690¾ 718¾ 689½ 718½ +18¾ Sep 699¾ 726½ 697 726½ +19 Dec 711¼ 737¾ 707½ 737¾ +19½ Mar 725¼ 738½ 725¼ 738½ +12¾ Est. sales 75,021. Mon.’s sales 113,097 Mon.’s open int 305,085, up 529 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¾ 533¼ 495¼ 531¾ +32½ Dec 504 538¾ 502 537¾ +31¾ Mar 516 548½ 513½ 547½ +30¼ May 523¼ 554¼ 521 553¼ +29 Jul 526½ 556¼ 524½ 555¼ +27¾ Sep 509½ 535¼ 509½ 535 +24½ Dec 509¾ 533½ 508½ 532½ +21¾ Mar 525 540¼ 525 540¼ +19½ May 543 544¾ 543 544¾ +19 Jul 525 545½ 524¾ 545¼ +18½ Dec 486 500 486 499 +11½ Est. sales 334,141. Mon.’s sales 282,173 Mon.’s open int 1,282,525, up 2,596 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 407 421½ 400¾ 416¾ +10¼ Dec 421½ 436½ 415¾ 432 +10¾ Mar 445 445 445 445 +11¾ Est. sales 490. Mon.’s sales 282 Mon.’s open int 4,055, up 50 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1476½ 1501 1474¼ 1500¼ +16¼ Sep 1399½ 1428¼ 1397¼ 1427¼ +20 Nov 1371½ 1405 1368¼ 1403¾ +25¾ Jan 1378¾ 1409½ 1375½ 1408¾ +24¼ Mar 1366 1393¾ 1363¼ 1393 +21¼ May 1360¾ 1384¼ 1358¾ 1383½ +19¾ Jul 1353¼ 1378¼ 1352 1378¼ +19 Aug 1345 1349½ 1345 1349½ +14½ Nov 1268¾ 1284 1268¾ 1284 +12¾ Jan 1285½ 1285¾ 1285½ 1285¾ +12 Est. sales 207,813. Mon.’s sales 167,730 Mon.’s open int 651,936

