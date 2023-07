CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 645 650 642¾ 645¼ +9 Sep 645¼ 665¼ 644 660½ +14¼ Dec 662¾ 682¼ 661½ 677½ +14 Mar 678¼ 696¼ 676½ 692¼ +13½ May 690 703¾ 687½ 699½ +12¼ Jul 693 706 690¾ 702 +11½ Sep 705 712½ 701 712½ +14¾ Dec 715 722¼ 715 715¾ +8 Est. sales 58,027. Mon.’s sales 76,954 Mon.’s open int 298,274, up 734 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 567½ 585½ 567½ 575½ +4¾ Sep 490 499¾ 487 494½ +2¼ Dec 496 506½ 493¾ 501¼ +1¾ Mar 509½ 518 505¾ 512¾ +1¾ May 514¾ 524½ 512½ 520 +2 Jul 519¾ 527¾ 516 523¼ +2 Sep 504 510¾ 502½ 508¼ +2 Dec 501 507¾ 498½ 505 +1¾ Mar 513¼ 515¼ 512 514¼ +1¾ May 517 517 517 517 — ½ Jul 521½ 521½ 521½ 521½ +1¾ Dec 483½ 483½ 483½ 483½ +3¾ Est. sales 189,594. Mon.’s sales 203,123 Mon.’s open int 1,251,843 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 415 415¼ 415 415¼ +1¼ Sep 430 447¾ 429 429 Dec 442 459¾ 440½ 440½ —1½ Mar 454 469 454 469 +16½ Est. sales 781. Mon.’s sales 647 Mon.’s open int 3,949, up 250 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1515¾ 1533½ 1515¾ 1516½ +8½ Aug 1453 1482 1453 1467¾ +12¼ Sep 1366¼ 1392 1365¾ 1384¼ +18½ Nov 1346½ 1367¼ 1344 1360 +14½ Jan 1351½ 1372 1350½ 1365½ +13½ Mar 1324¾ 1357½ 1324¾ 1350½ +11¾ May 1331 1348½ 1330½ 1342½ +11 Jul 1326¾ 1343¾ 1324¾ 1337 +9¾ Aug 1309 1310¾ 1309 1310¾ +6¾ Sep 1266½ 1268 1266½ 1268 +8¼ Nov 1240½ 1253¾ 1240½ 1250½ +9½ Jan 1250 1250 1250 1250 +6 Nov 1190 1190 1190 1190 +10¼ Est. sales 152,909. Mon.’s sales 167,631 Mon.’s open int 615,511, up 1,290

