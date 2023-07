CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 642¾ 646¾ 642¾ 643¼ —3¾ Sep 656¾ 662 643¾ 652½ —5½ Dec 675¼ 679¼ 661¾ 669½ —7 Mar 691 694¾ 678 684¾ —8¼ May 699¾ 703¼ 686¾ 693 —8½ Jul 701½ 703½ 690½ 696 —8¾ Sep 700½ 707¾ 698¾ 702¼ —9½ Dec 713¼ 718 708¼ 710¾ —10 Est. sales 62,402. Thu.’s sales 96,565 Thu.’s open int 298,235, up 1,103 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 567 571¾ 561¾ 562 —4¾ Sep 500 502¼ 488½ 489 —10 Dec 507 509½ 495¼ 495¾ —10¾ Mar 518½ 521¼ 507¼ 507½ —10¾ May 525¼ 527½ 514½ 514¾ —10½ Jul 529¾ 530 517¾ 518 —10 Sep 507¾ 507¾ 501¼ 502 —6¾ Dec 504½ 505¾ 498 499¾ —5¼ Mar 514¼ 514¼ 506½ 509¾ —4¾ May 512 512 512 512 —7¼ Dec 477¾ 479¾ 475¼ 478¾ —1½ Dec 474 474 474 474 — ¼ Est. sales 168,182. Thu.’s sales 286,648 Thu.’s open int 1,271,877, up 8,786 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 414 416¾ 414 416¾ Sep 431¼ 431¾ 418¼ 420½ —8¾ Dec 440 446½ 431½ 433½ —8¼ Mar 452 452 443½ 443½ —8½ Est. sales 869. Thu.’s sales 1,356 Thu.’s open int 3,568 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523½ 1523½ 1491¼ 1491¼ —34½ Aug 1448 1451¾ 1427½ 1430½ —17¾ Sep 1359 1366 1339 1342¼ —16 Nov 1340 1343¼ 1317¼ 1320¾ —18¾ Jan 1347 1349¼ 1324½ 1327½ —19¼ Mar 1335½ 1338½ 1316¼ 1320 —17 May 1329¼ 1332 1312¾ 1315½ —15½ Jul 1325½ 1328¾ 1310¼ 1313 —15 Aug 1297 1297 1291¾ 1291¾ —12¾ Nov 1239¾ 1243¼ 1226¾ 1228 —15¾ Jan 1235 1235 1235 1235 —11¾ Nov 1167¾ 1168 1167¾ 1168 —8¼ Est. sales 139,652. Thu.’s sales 185,197 Thu.’s open int 617,434, up 2,942

