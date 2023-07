CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 640 658 635 656¾ +28¼ Sep 649¾ 678½ 646¼ 677½ +35¾ Dec 668½ 695½ 664½ 694¼ +33½ Mar 684¼ 710¼ 680¼ 708¾ +31¾ May 693¼ 717½ 688¾ 716½ +30¾ Jul 701½ 719¼ 693½ 719¼ +28¼ Sep 710 720¾ 701½ 720¾ +21½ Dec 716 733 716 733 +23¾ Mar 722 739 722 739 +22¼ Est. sales 105,823. Mon.’s sales 91,993 Mon.’s open int 297,933, up 5,794 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 558 564¼ 549 559¾ +2½ Sep 498 498¼ 479 491¾ +3¾ Dec 504 504 485½ 499 +5½ Mar 514½ 514¾ 497½ 510½ +6 May 521 521 504¾ 517¾ +6¾ Jul 520½ 523¾ 508¼ 520¾ +6¾ Sep 505½ 505½ 494¾ 504½ +5¾ Dec 502½ 504¼ 492¼ 501¼ +3¼ Mar 509¼ 510¾ 507¼ 510¾ +3½ Dec 472 472 468¾ 468¾ —3¼ Dec 465 465 465 465 Est. sales 305,920. Mon.’s sales 370,093 Mon.’s open int 1,246,983, up 12,595 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 393½ 412¾ 393 412¾ +25 Dec 417¾ 429¾ 411 429¼ +23½ Mar 434 434½ 432½ 432½ +12¼ Jul 400 400 400 400 +14½ Est. sales 518. Mon.’s sales 233 Mon.’s open int 3,734 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1562¼ 1589 1544¾ 1552½ —9½ Aug 1473½ 1493¾ 1454½ 1474 +6¼ Sep 1387 1402½ 1365¼ 1385½ +8 Nov 1364 1378¾ 1338 1362 +8¼ Jan 1366¾ 1383 1345 1368½ +9¼ Mar 1349¼ 1363 1333½ 1354½ +11½ May 1342¾ 1353¾ 1328¾ 1347¾ +12¾ Jul 1341 1350 1326½ 1344 +12¾ Aug 1324¼ 1324¼ 1307¼ 1319½ +14 Sep 1265¾ 1271½ 1265¾ 1271½ +14½ Nov 1249¼ 1259¼ 1242¾ 1257 +19 Jan 1252 1252 1252 1252 +10¾ Jul 1232 1233 1232 1233 +5¼ Nov 1180¼ 1190 1180¼ 1187½ +15 Est. sales 212,274. Mon.’s sales 341,781 Mon.’s open int 610,352, up 13,894

