Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 630 642¼ 629½ 638 +1¾ Sep 649 655¾ 640¼ 643¼ —7¾ Dec 666¾ 674¼ 658¾ 662 —7¼ Mar 680 690½ 675 678¼ —7 May 687¾ 699½ 684¼ 687¼ —6½ Jul 691½ 704 689 692¾ —5 Sep 706¼ 711½ 698¾ 702½ —2¾ Dec 709¼ 721¾ 709¼ 717¼ +2½ May 722 722 722 722 —1 Jul 692¼ 692¼ 692¼ 692¼ +1 Est. sales 76,042. Fri.’s sales 119,736 Fri.’s open int 292,139, up 2,201 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 558½ 568¼ 553¼ 559 +4½ Sep 486¼ 499 483¼ 490 +1½ Dec 492¼ 505 488¾ 495½ +¾ Mar 502½ 516¼ 500½ 507 +½ May 512¼ 523 507¾ 514¼ +¾ Jul 514 525¾ 510¾ 516¾ +½ Sep 497¾ 506½ 494 500 +2 Dec 495¼ 506½ 491¾ 498¾ +2 Mar 506 515¾ 506 509½ +3½ May 513¾ 513¾ 513¾ 513¾ +3¾ Dec 471 475 468 474½ +3½ Jul 485 485 485 485 —1 Dec 465½ 465½ 465¼ 465¼ +1¾ Est. sales 284,886. Fri.’s sales 751,217 Fri.’s open int 1,234,388, up 24,110 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 388 395 388 390¼ +¾ Dec 407½ 412¾ 405¼ 406¼ —1¾ Mar 420 424¼ 420 420 —1½ Est. sales 183. Fri.’s sales 961 Fri.’s open int 3,817 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1557¼ 1616½ 1556 1560¾ +3½ Aug 1442 1504¾ 1441½ 1465½ +23½ Sep 1355½ 1412 1355½ 1376½ +21 Nov 1343¾ 1391¾ 1343¼ 1354¼ +11 Jan 1346½ 1393¾ 1346½ 1360½ +13¾ Mar 1329 1370½ 1328½ 1344½ +18½ May 1320 1358¼ 1317¾ 1337 +22½ Jul 1318½ 1351¾ 1310 1333½ +25¾ Aug 1300 1322 1300 1313¾ +32 Sep 1265¼ 1265¼ 1265¼ 1265¼ +36 Nov 1210 1251¼ 1209¼ 1240 +33¼ May 1202 1220 1202 1219 +25½ Nov 1160 1175¼ 1160 1172½ +27¼ Nov 1130 1137½ 1130 1137½ +32¼ Est. sales 305,214. Fri.’s sales 437,542 Fri.’s open int 596,458

