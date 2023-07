Pamplona es una fiesta: un festival de 204 horas ininterrumpidas

(CNN Español) — Cada 6 de julio, el mundo entero mira hacia la plaza del ayuntamiento de esta pequeña ciudad…

(CNN Español) — Cada 6 de julio, el mundo entero mira hacia la plaza del ayuntamiento de esta pequeña ciudad del norte de España donde dan comienzo las Fiestas de San Fermín. Se hace con el lanzamiento de un cohete anunciador (chupinazo) ante más de 12.000 personas congregadas en apenas 2.500 metros cuadrados. Durante los ocho días siguientes, más de un millón 700.000 residentes locales y foráneos participan en este festival de más de 500 actos variados, entre ellos los famosos encierros, o carrera de seis toros y casi 2.000 corredores, que son difundidos por las televisiones y redes sociales en todo el mundo.

Miguel Ángel Antoñanzas

Críticas a la fiesta

Pero el festival también ha sido motivo de críticas de defensores de los animales que consideran que la fiesta pamplonica participa y vanagloria el maltrato animal, tanto en el encierro como en la corrida de toros de cada tarde, donde los seis toros bravos son lidiados por destacadas figuras del toreo español.

También se ha criticado al ayuntamiento, organizador de los principales festejos, por no intentar proteger la imagen de una ciudad, que generalmente es muy tranquila, como una ciudad donde todo vale.

Algunos operadores turísticos nacionales e internacionales organizan excursiones especiales para jóvenes con la promesa de una juerga continua, pero Pamplona es algo más que una juerga de nueve días.

| Fachada del Ayuntamiento de Pamplona desde donde se dispara el cohete anunciador de las fiestas de San Fermín. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Una de las características de estas fiestas populares navarras es que la fiesta está en la calle. Hay casi 500 actos organizados por el ayuntamiento, en su mayoría gratuitos. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Y la música es una de las protagonistas de la fiesta, a todas horas. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Este año el cohete será lanzado por un representante de la Banda Municipal de Pamplona que cumple 100 años. Aquí sus miembros acompañan al Santo durante la procesión. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Las fiestas tienen todo un día con actividades exclusivas para los niños. Una de las atracciones favoritas es ser perseguidos por los cabezudos. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Y también hay un día especial para los mayores. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Se llaman “Kilikis” y son los favoritos de los niños. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Este año el cohete será lanzado por un representante de la Banda Municipal de Pamplona que cumple 100 años. Aquí sus miembros acompañan al Santo durante la procesión. (Crédito: Miguel Ángel Antoñanzas)

| Miembros peruanos de la Hermandad del Señor de los Milagros que han desfilado en la procesión de San Fermín este domingo.

En pasados sanfermines, se llegó a ver en el chupinazo imágenes de jóvenes en toples que eran incluso manoseadas, pero esa imagen rara vez se ha repetido. El movimiento internacional de rechazo a abusos sexuales a mujeres conocido como el #MeToo y diferentes episodios de abusos sexuales y feminicidios en España han provocado una oleada de repulsa a este tipo de comportamientos.

Un episodio dramático que vivieron los sanfermines en 2016 fue la violación múltiple de una joven por parte de cinco hombres que se autodenominaban como “La Manada”, y que provocó una repulsa de la ciudad nada más conocerse la noticia, y mucho antes de que los ahora convictos fueran identificados.

Es decir, no son unas fiestas perfectas, pero la ciudad intenta combatir estos excesos con diferentes campañas.

Cada año, el ayuntamiento de la ciudad publica un bando bajo el nombre de “Pamplona libre de agresiones sexistas”, que anima a los ciudadanos y visitantes a que denuncien este tipo de abusos o socorran a la mujer agredida y que se aísle cuanto antes al agresor. Como cada año, se distribuyen miles de panfletos con consejos a las mujeres y contactos telefónicos para pedir apoyo o denunciar cualquier acto vejatorio o de abuso.

La sensibilidad es tal que también está prohibido en la ciudad la venta de camisetas o adornos con lemas sexistas.

Al margen de estos casos aislados, Pamplona suele pasar las fiestas sin grandes problemas de seguridad, y es raro que se cometan delitos graves.

En general, las fiestas se viven de día para las familias, menores y gente mayor, y de noche para la gente más joven. La calle es la protagonista y el escenario para charangas, pequeñas bandas, gaiteros y chistularis, comparsas y peñas sanfermineras donde los asistentes disfrutan de cada momento de estas fiestas.

Porque de eso se trata, de disfrutar de unas fiestas abiertas, respetuosas y que combinan tradición con diversión.

| Las fiestas de San Fermín se dan a conocer en la ciudad a través de un cartel que hoy en día se elige en una primera selección, conocida como criba, por un tribunal de expertos y representantes políticos elegidos por el Ayuntamiento y más tarde por los ciudadanos de Pamplona por voto popular. Miguel Ángel Antoñanzas fue el ganador de este concurso en 2008 y aquí nos presenta algunas de sus creaciones durante algunos años. “Zapatoros” 2007 – Fue mi primer cartel, me gustaba la idea de asociar las zapatillas y el toro. En un principio estaba obsesionado con que todos los carteles de sanfermines tenían que tener como motivo principal los encierros, porque ese acto es principalmente lo que distingue estas fiestas de otras alrededor de España y el resto del mundo. Más tarde me di cuenta de que eso ya no era así. Y de hecho en los años siguientes, los jurados y la ciudadanía han ido premiando motivos menos taurinos y más relacionados con el chupinazo o la Comparsa de gigantes y cabezudos.

| “Contacto” 2008 – Fue el cartel ganador, era la primera vez que en la elección del mismo participaba la ciudadanía de Pamplona. Era un cartel clásico, que resaltaba entre el resto que competían y que eran más conceptuales.La composición con un programa de edición fotográfica, incluía una foto cenital de un corredor, el propio autor del cartel, y la testa de un morlaco (toro), que en ese caso fue un torito de plástico que un buen compañero me dejó y que nunca pude devolverle.

| “El aire que me salva” 2009 – En este caso, se trataba de combinar una imagen de un corredor delante de un astado, pero filtrada por los puntos de la superficie de un televisor de entonces. Casi todo el mundo sigue los encierros por televisión. En el centro, en ese aire que los separa una gran mancha roja, muy parecida a la sangre. Cercanía del peligro, y la lejanía del espectador que lo ve en tv.

| “Testa” 2010 Aquí se trataba de numerar la cabeza de un toro para intentar reproducir el año de esas fiestas. Finalmente, no fue presentada al concurso.

| “Cerca” 2010 – Otra versión de la misma idea del encierro, en este caso con el fragmento de un pañuelo rojo seguido muy de cerca por el asta de un toro. En ese caso se trató de colocar físicamente los dos objetos, pañuelo y asta sobre un lienzo blanco y hacer la fotografía.La idea también jugaba con las líneas casi rectas del pañuelo con las curvas del astado y por supuesto los colores, rojo y negro.

| “La herida” 2010 – En este caso la imagen se realizó colocando uno de los pañuelos típicos de las fiestas al lado de un objetivo largo de una cámara y jugar con la sobrexposición generada.Era una reflexión sobre la fragilidad del ser humano ante el toro y el riesgo que toma voluntariamente al correr ante este animal.

