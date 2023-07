OPINIÓN | Olvidemos el jiu-jitsu. Pensemos en lo que Threads puede significar para nuestra vida nacional

Nota del editor: David Zurawik es profesor de prácticas en estudios de medios de comunicación en el Goucher College. Durante…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: David Zurawik es profesor de prácticas en estudios de medios de comunicación en el Goucher College. Durante tres décadas fue crítico de medios en el Baltimore Sun. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor. Lee más columnas de opinión aquí.

(CNN) — Basta ya.

Dejemos de hablar de peleas en jaulas, jiu-jitsu y de si el propietario de Twitter, Elon Musk, hundió la red social y si el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, va a lanzarse en picado a matar las redes sociales con el lanzamiento de una nueva aplicación llamada Threads.

No hay nada intrínsecamente malo en destacar el conflicto y el drama de dos grandes figuras de la cultura popular que compiten por el mismo terreno tecnológico y mediático.

Pero podemos cubrir los medios de comunicación mejor que esto. Y podemos empezar ese proceso yendo más allá de las personalidades de jugadores como Zuckerberg y Musk para centrarnos en cómo las plataformas que controlan influyen en todo, desde nuestras imágenes corporales y políticas hasta cómo vemos el mundo y cómo hablamos e incluso pensamos sobre nuestros lugares en él.

Ambos, tanto Musk como Zuckerberg, son buenos colocando objetos brillantes ante nuestros ojos. Como los políticos, son expertos en las artes de la distracción y el despiste. Tomemos la idea de una pelea en una jaula.

¿Qué diferencias hay entre Threads y Twitter?

Elon Musk y Mark Zuckerberg se retan a una pelea de MMA 1:47

Mientras dirigimos nuestra mirada hacia esa propuesta ridícula y exhibicionista, ignoramos en gran medida cuestiones sociales mucho más amplias, como por ejemplo cómo es posible que Musk —que retuitea teorías conspirativas y publica tropos antisemitas— controle ahora un espacio cultural tan importante, un canal que en su día sirvió de plataforma para la intromisión extranjera en las elecciones de 2016.

Entre tanto, Facebook de Zuckerberg también tuvo un papel vergonzoso en las elecciones de 2016, publicando desinformación producida por lo que ahora sabemos que era una granja rusa de trolls.

¿Recuerdan a Zuckerberg diciendo que la idea de que las noticias falsas en Facebook influyeran en las elecciones de 2016 era una “idea bastante loca”, una afirmación de la que dice haberse arrepentido desde entonces?

Mientras pensamos y escribimos sobre la posibilidad de una pelea en la jaula de estos multimillonarios, lo que no estamos pensando o escribiendo tanto son cuestiones mucho más importantes, como si sus propiedades de redes sociales deben ser reguladas por alguna fuerza más grande que ellos, como el gobierno.

La Ley de Comunicaciones de 1934, que regula la radio y la televisión, obligaba a las emisoras a operar “en interés público”. Un expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones que aplicaba la norma dijo que entendía el interés público como el “bien común”.

Ese concepto de responsabilidad social parece totalmente perdido en estos dos. Hasta que se ven obligados a hacerlo, como Zuckerberg con los estudios y audiencias realizados tras las elecciones de 2016, no parecen asumir ninguna responsabilidad por lo que se publica en sus plataformas. Y nosotros, como sociedad, somos más pobres por ello. No es que el Gobierno y los consumidores estén libres de culpa. El Congreso no parece tener la voluntad de desafiar a estos gigantes tecnológicos con una regulación, y los consumidores no les exigen nada mejor.

Twitter es un desastre en la India. Entérate por qué 1:06

(Musk dijo recientemente que Twitter “está empeñado en ser la fuente de información menos falsa”, mientras que Zuckerberg afirmó en 2020 que la empresa tiene más trabajo que hacer para luchar contra la desinformación).

El año pasado escribí un artículo en CNN en el que expresaba mi esperanza de que los analistas de redes sociales se centraran más en la política y menos en la personalidad. Pero con la adquisición de Twitter por parte de Musk y la cobertura anticipada del lanzamiento de Threads de Meta el equilibrio no ha hecho más que empeorar. La cobertura del combate en la jaula es un nuevo mínimo periodístico de cabeza hueca.

He aquí un titular de esta semana de Insider: “Mark Zuckerberg está acosando a Elon Musk sin parar en Threads de Meta, lanzando golpe tras golpe sobre los fracasos de Twitter”.

Zuckerberg está “acosando” a Musk. Vaya. ¿A dónde va la cobertura mediática?

Hay un montón de lentes útiles a través de las cuales el lanzamiento de Threads puede y debe ser examinado. ¿Qué tal el dinero, siempre una apuesta segura con Zuckerberg?

Dado que las elecciones presidenciales de 2024 están calentando motores y que se gastarán cientos de millones de dólares en publicidad en las redes sociales, parece razonable explorar si ese es el factor impulsor de la decisión de Zuckerberg de lanzarse ahora y posicionar su plataforma como un foro “amistoso” en oposición al de Musk. “La visión de Threads es crear un espacio público abierto y amigable para la conversación”, dijo Zuckerberg en un post de Threads. “Esperamos tomar lo que Instagram hace mejor y crear una nueva experiencia en torno al texto, las ideas y discutir lo que está en tu mente”.

Los principales anunciantes suelen ser reacios a asociarse con el tipo de rencor y discurso de odio que han encontrado un lugar más acogedor en Twitter desde que Musk se hizo cargo.

Pero si el lanzamiento de Threads tiene que ver principalmente con el dinero, ¿se comportará Zuckerberg de forma tan irresponsable como lo hizo en 2016, cuando Facebook aceptó publicidad de casi cualquier lugar aparentemente sin hacer demasiadas preguntas, incluso cuando se pagaba en rublos?

¿Y cómo pueden Twitter y Meta vigilar estos asuntos de forma más eficaz cuando ambas han recortado su plantilla?

Hay muchas otras preguntas que deberíamos hacernos sobre la privacidad, la incitación al odio, el uso de la inteligencia artificial y los operativos políticos y mediáticos altamente cualificados que moldean e inflaman aún más la conversación política nacional con la esperanza de hacer avanzar a sus candidatos.

Intentemos dedicarles algo de tiempo y espacio en los medios, más allá de la crónica de quién “acosa” a quién en el país de los titanes mediáticos movidos por el ego.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.