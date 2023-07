OPINIÓN | Las reglas de etiqueta podrían disminuir el ruido y la toxicidad en las redes sociales

Nota del editor: Cindy Pereira estudió comunicación social y se ha especializado en protocolo y etiqueta. Fue jefa de Protocolo…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: Cindy Pereira estudió comunicación social y se ha especializado en protocolo y etiqueta. Fue jefa de Protocolo en la Presidencia de Panamá entre 1999 y 2004. Ha realizado trabajos de comunicación y relaciones públicas para CNN en Español en Panamá. Actualmente dicta cursos de etiqueta y protocolo, y en 2023 publicó su libro “Sin modales, no hay manera”. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN Español) — En esta era digital y en estos tiempos de información, comunicación y conectividad, las redes sociales juegan un papel importante en nuestras vidas. Casi nadie se escapa de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, y es a través de estas que las personas se conectan para comunicarse, compartir ideas y momentos e interactuar en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Por un lado, tenemos la ventaja de conectarnos e informamos rápidamente, pero al mismo tiempo nos desconectamos muchas veces de aquellos con los que estamos más cerca.

Por ejemplo, hacer una llamada para decirle a un ser querido “¡Feliz cumpleaños!” es ahora la excepción y no la regla. Hemos sustituido un afectuoso saludo con algo tan impersonal como un emoticón, un me gusta o un corazoncito, pensando que estamos cumpliendo con ese saludo cercano, cuando en realidad estamos rompiendo con todas las reglas de cortesía, buenas costumbres y urbanidad. Hay momentos en los que no es negociable reemplazar una llamada o una visita por un mensaje de texto: por ejemplo, para dar condolencias, para expresar un reconocimiento o para desear una pronta recuperación.

Redes sociales y vínculos con la tecnología: la mirada de un especialista

No existe una regla en las redes sociales, pero al hablar de etiqueta podríamos decir que se trata de las normas o pautas que se espera por parte de todos los usuarios sin excepción, que van desde el respeto personal, los derechos de autor, manejar un lenguaje correcto y seguir las reglas de cada una de las plataformas.

La pregunta es: ¿quién pone una pauta? Realmente no hay nada escrito en piedra y se trata más del sentido común, los valores, el respeto y la educación de cada uno.

Aquí presentamos algunos puntos a seguir:

Recuerda la regla de oro: no trates a los demás en redes como no te gustaría que te trataran. Sé amable y cortés y utiliza siempre un lenguaje correcto y educado.

No provoques ni participes de discusiones acaloradas con comentarios hirientes hacia los demás. El que no tengas a la persona enfrente no te da derecho a insultarlo o incomodarlo.

Respeta la vida privada de las personas. No compartas su información personal sin su consentimiento. Piensa antes de publicar un texto, comentario, video o foto.

No difundas información falsa, siempre trata de verificar su veracidad. Tampoco difundas chismes ni rumores mal intencionados.

Agradece y responde cuando alguien interactúa contigo.

La etiqueta y el respeto son casi inexistentes en esta era donde todo marcha a una velocidad que nos desborda. Entonces, tomarse unos minutos para ponerlos en práctica disminuiría notablemente el asfixiante ruido y la frecuente toxicidad que hacen que muchas personas teman entrar en redes sociales o que consideren abandonarlas.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.