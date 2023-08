CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 702½ 703 671¼ 673 —31¼ Dec 725¼ 726¾ 697½ 699 —29 Mar 746¼ 746¼ 720½ 722½ —25¼ May 750 751 731¾ 733 —22¾ Jul 751¾ 752½ 734½ 736 —18½ Sep 755¾ 755¾ 741½ 741½ —16¾ Dec 757 761¾ 750 750½ —14¼ Mar 764¼ 764¼ 759¼ 761 —7¾ Est. sales 82,148. Fri.’s sales 131,958 Fri.’s open int 314,876, up 2,256 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 516¼ 516¼ 503½ 504¾ —16¼ Dec 524½ 524½ 512¼ 514 —16¼ Mar 536¾ 536¾ 524¼ 525¾ —16 May 545¼ 545¼ 531 533 —15¼ Jul 547½ 547½ 534 535¾ —14¾ Sep 525½ 525½ 518 520 —10½ Dec 525 525 515½ 517¾ —9¼ Mar 530 530½ 525½ 526¾ —8½ Jul 532½ 532½ 532½ 532½ —8¼ Dec 494 494 494 494 — ½ Dec 488 488 483 483 —5½ Est. sales 130,908. Fri.’s sales 277,429 Fri.’s open int 1,304,819 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 422 422 413 417¼ —7½ Dec 441¼ 442½ 430 434¼ —11 Est. sales 160. Fri.’s sales 488 Fri.’s open int 4,740 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1486½ 1486½ 1454 1454 —32¾ Sep 1425½ 1427¾ 1392½ 1393½ —39½ Nov 1375½ 1375½ 1347 1350 —32½ Jan 1382¼ 1382½ 1355¼ 1359 —30¾ Mar 1374¾ 1375½ 1351¼ 1355¼ —27 May 1372 1372 1348¾ 1353 —24½ Jul 1367 1367 1347¼ 1350¼ —23½ Aug 1336¾ 1339¼ 1329 1329¾ —21¼ Sep 1288¾ 1288¾ 1288¾ 1288¾ —16 Nov 1281¾ 1281¾ 1266 1269½ —16½ Jan 1275¼ 1275¼ 1275¼ 1275¼ —14½ Est. sales 118,602. Fri.’s sales 195,797 Fri.’s open int 658,158 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.75 67.75 64.90 65.80 —1.80 Sep 65.80 65.80 63.14 63.70 —1.94 Oct 63.50 63.56 61.15 61.66 —1.86 Dec 62.40 62.46 60.05 60.58 —1.82 Jan 62.06 62.08 59.76 60.23 —1.83 Mar 61.69 61.69 59.47 59.89 —1.80 May 60.60 60.60 59.17 59.53 —1.79 Jul 60.47 60.47 58.82 59.16 —1.74 Aug 58.90 58.90 58.90 58.90 —1.32 Dec 57.10 57.10 56.78 56.91 —1.54 Est. sales 48,134. Fri.’s sales 108,851 Fri.’s open int 476,953 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 455.20 455.40 450.00 452.50 —2.70 Sep 432.20 432.20 424.60 427.30 —6.30 Oct 408.50 408.60 403.80 405.60 —6.00 Dec 399.70 402.60 398.00 400.30 —5.50 Jan 396.50 398.00 393.60 395.80 —5.20 Mar 389.80 389.80 385.20 387.10 —4.90 May 381.90 383.30 379.60 381.30 —4.50 Jul 379.90 381.80 378.50 379.80 —4.50 Aug 374.80 375.30 374.80 375.30 —4.80 Sep 370.80 371.10 369.40 370.10 —4.70 Oct 363.40 363.40 363.40 363.40 —5.20 Dec 364.10 366.00 362.40 363.90 —3.30 Jan 364.60 364.60 364.60 364.60 —.10 Est. sales 53,707. Fri.’s sales 119,748 Fri.’s open int 493,737

