CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 757 757½ 732 734½ —25¾ Dec 777½ 778 753½ 755¼ —25½ Mar 793 793 770¾ 772½ —24 May 789¼ 791 774½ 776½ —21¼ Jul 786¼ 786¼ 769¼ 772 —16¼ Sep 775¼ 782 772¾ 773¼ —14 Dec 780¼ 785¾ 775¼ 777½ —13½ Mar 780 780 780 780 —11½ Est. sales 72,574. Tue.’s sales 182,163 Tue.’s open int 311,339, up 667 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557 557¼ 546½ 551 —6½ Dec 565 565 554½ 559 —6¼ Mar 575 575 565 569½ —6 May 579¾ 579¾ 570¼ 575¼ —5¼ Jul 580¼ 580¼ 572 576¼ —4½ Sep 549¼ 549¼ 542¼ 546½ —2¾ Dec 541 542¼ 536 540 —1½ Mar 547 549 546 549 —1 Dec 500 500 500 500 —3 Dec 496¼ 496¼ 495 495 — ¾ Est. sales 92,683. Tue.’s sales 297,248 Tue.’s open int 1,280,207 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 437 437¾ 430 430¾ —8¼ Dec 459 463½ 451¾ 451¾ —9¼ Est. sales 120. Tue.’s sales 979 Tue.’s open int 5,082, up 272 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1513¾ 1526 1506 1521¾ +6¼ Sep 1448 1459½ 1440 1454½ +4 Nov 1416¼ 1427 1407¼ 1418 —2 Jan 1422½ 1431¼ 1413½ 1423½ —1¾ Mar 1413 1420¼ 1403¾ 1412½ —1½ May 1406¼ 1413 1397¼ 1406¼ — ¾ Jul 1401½ 1407½ 1393¼ 1402 Sep 1331½ 1332¼ 1331½ 1331½ +3 Nov 1302½ 1314¾ 1299 1309¼ +1¼ Jan 1314 1314¼ 1314 1314¼ +2¾ Est. sales 93,494. Tue.’s sales 203,265 Tue.’s open int 676,643, up 1,216 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 72.44 72.64 71.01 71.47 —1.09 Sep 68.48 68.66 66.88 67.25 —1.23 Oct 65.57 65.99 64.04 64.45 —1.24 Dec 64.20 64.66 62.52 62.97 —1.29 Jan 63.64 64.14 62.10 62.54 —1.24 Mar 62.81 63.57 61.64 62.04 —1.18 May 62.68 63.16 61.28 61.74 —1.04 Jul 62.30 62.63 60.89 61.29 —1.05 Dec 58.85 58.85 58.29 58.59 —.81 Est. sales 76,295. Tue.’s sales 176,155 Tue.’s open int 479,192 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 453.80 460.40 452.60 459.70 +5.90 Sep 436.30 442.40 435.00 441.70 +5.40 Oct 420.10 424.70 417.90 423.40 +3.50 Dec 416.10 420.30 413.90 418.40 +2.30 Jan 410.20 414.30 408.60 412.60 +2.10 Mar 401.10 404.50 398.40 403.40 +2.60 May 394.20 397.50 391.60 397.10 +3.20 Jul 391.40 395.30 389.40 394.70 +3.40 Aug 385.00 385.00 385.00 385.00 —1.50 Sep 380.00 380.00 379.10 379.10 —1.50 Dec 372.10 375.60 372.10 375.60 +3.40 Est. sales 79,664. Tue.’s sales 139,651 Tue.’s open int 493,222, up 5,066

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.