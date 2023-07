CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 669 710½ 664 696¼ +25½ Dec 688¾ 729¼ 683¾ 715½ +25 Mar 704½ 743½ 700¼ 732 +25¾ May 712 750¼ 708½ 739 +25¼ Jul 712¼ 750½ 712¼ 740 +22¾ Sep 727½ 754¼ 727½ 744¼ +19 Dec 736 764½ 736 755¼ +19¾ Mar 752½ 766¼ 752½ 761¼ +18¼ Est. sales 94,812. Tue.’s sales 87,721 Tue.’s open int 303,407 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 526¾ 557½ 525¾ 536½ +7¾ Dec 532¾ 563¾ 531½ 543¾ +9¼ Mar 543 573½ 541¾ 554 +9½ May 550¼ 578¼ 547¾ 560¼ +10 Jul 552¼ 579¼ 549¾ 562½ +10¼ Sep 530¼ 550¾ 529¾ 537½ +5 Dec 528¾ 546¾ 528 534½ +4½ Mar 540 555 540 545¾ +6 Jul 555¾ 555¾ 555¾ 555¾ +9¾ Dec 498½ 508½ 498½ 501 +2 Dec 497 500 497 497 +2¼ Est. sales 364,357. Tue.’s sales 420,125 Tue.’s open int 1,285,176, up 2,651 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 433¾ 453 432½ 442¾ +11¼ Dec 449¾ 468¾ 446¾ 455½ +9¼ Mar 475 477¼ 475 477¼ +19¼ Est. sales 520. Tue.’s sales 659 Tue.’s open int 4,094, up 39 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1492 1518¼ 1487¼ 1495 +3 Sep 1418½ 1451¼ 1412¼ 1427¾ +9 Nov 1395 1428¾ 1390 1406¼ +11 Jan 1400¼ 1433 1396¾ 1411¼ +10¼ Mar 1386 1417 1384½ 1397 +10 May 1375½ 1407¼ 1374¼ 1388¼ +9¾ Jul 1371¾ 1400½ 1368¾ 1384¾ +11½ Aug 1350¼ 1362¼ 1350¼ 1357¾ +9¾ Sep 1306½ 1315 1306½ 1314½ +15 Nov 1280 1306¼ 1280 1290½ +9¼ Nov 1215 1224 1215 1224 +14¾ Est. sales 145,060. Tue.’s sales 232,731 Tue.’s open int 659,917, up 7,981 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 64.53 65.85 64.14 65.09 +1.04 Sep 62.00 63.52 61.93 62.79 +.91 Oct 60.52 61.96 60.42 61.25 +.85 Dec 59.85 61.37 59.77 60.58 +.80 Jan 59.53 61.00 59.53 60.28 +.81 Mar 59.04 60.41 58.95 59.82 +.84 May 58.46 59.78 58.46 59.21 +.76 Jul 57.96 59.09 57.90 58.63 +.72 Oct 56.72 56.72 56.72 56.72 +.90 Dec 55.40 56.27 55.40 56.20 +.81 Dec 53.80 53.80 53.52 53.52 Est. sales 53,674. Tue.’s sales 137,598 Tue.’s open int 496,863 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 442.70 451.70 441.40 444.00 +1.30 Sep 429.00 437.40 426.70 429.90 +.80 Oct 418.10 426.60 416.50 419.10 +.60 Dec 416.00 424.40 414.00 416.70 +.50 Jan 412.50 420.70 411.10 413.80 +.90 Mar 403.60 412.00 402.90 405.70 +.60 May 398.30 406.00 397.20 400.00 +.30 Jul 397.00 404.10 396.20 398.70 +.60 Aug 392.00 397.80 392.00 396.30 +2.60 Sep 387.00 392.00 387.00 390.10 +2.00 Oct 385.00 385.00 383.30 383.30 +2.30 Dec 379.50 383.70 378.30 382.00 +2.50 Est. sales 76,190. Tue.’s sales 143,739 Tue.’s open int 484,930, up 898

