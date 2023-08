CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 649¼ 671½ 642¼ 665¾ +12 Dec 669¼ 690¾ 662½ 685 +11¼ Mar 686 706 678 700½ +11½ May 686¾ 713¼ 686¾ 708 +11¼ Jul 690¾ 715¾ 689½ 711½ +11¾ Sep 699¾ 719 697 719 +11½ Dec 711¼ 729½ 707½ 728 +9¾ Mar 725¼ 725¼ 725¼ 725¼ — ½ Est. sales 47,521. Mon.’s sales 113,097 Mon.’s open int 305,085, up 529 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¾ 517 495¼ 514¼ +15 Dec 504 522¼ 502 519½ +13½ Mar 516 532½ 513½ 530 +12¾ May 523¼ 538¼ 521 535¾ +11½ Jul 526½ 541 524½ 539 +11½ Sep 509½ 521½ 509½ 521¼ +10¾ Dec 509¾ 520¼ 508½ 520 +9¼ Mar 525 529 525 529 +8¼ Jul 525 526 524¾ 526 — ¾ Dec 486 490 486 490 +2½ Est. sales 156,988. Mon.’s sales 282,173 Mon.’s open int 1,282,525, up 2,596 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 407 420½ 400¾ 418¾ +12¼ Dec 421½ 434¼ 415¾ 432¼ +11 Est. sales 204. Mon.’s sales 282 Mon.’s open int 4,055, up 50 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1476½ 1498½ 1474¼ 1497¾ +13¾ Sep 1399½ 1424½ 1397¼ 1422¼ +15 Nov 1371½ 1397 1368¼ 1396½ +18½ Jan 1378¾ 1402¼ 1375½ 1402 +17½ Mar 1366 1387½ 1363¼ 1386¾ +15 May 1360¾ 1379½ 1358¾ 1378 +14¼ Jul 1353¼ 1375 1352 1372¾ +13½ Aug 1345 1345 1345 1345 +10 Nov 1268¾ 1283½ 1268¾ 1281½ +10¼ Est. sales 110,607. Mon.’s sales 167,730 Mon.’s open int 651,936 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 64.78 65.25 64.23 65.01 +.25 Sep 62.55 63.12 62.03 62.91 +.34 Oct 61.02 61.73 60.47 61.45 +.43 Dec 60.29 61.19 59.76 60.80 +.46 Jan 59.84 60.78 59.38 60.43 +.48 Mar 59.23 60.18 58.79 59.84 +.48 May 58.17 59.56 58.17 59.22 +.49 Jul 57.79 58.91 57.55 58.53 +.44 Aug 57.86 57.91 57.86 57.91 +.57 Sep 57.42 57.46 56.99 56.99 +.49 Oct 56.17 56.17 56.17 56.17 +.47 Dec 55.87 55.87 55.77 55.77 +.43 Est. sales 49,442. Mon.’s sales 126,169 Mon.’s open int 498,121, up 1,316 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 433.80 446.00 431.70 443.20 +8.80 Sep 420.00 432.30 419.20 430.00 +7.80 Oct 410.00 420.60 408.50 418.80 +7.30 Dec 408.00 418.50 406.50 416.80 +7.40 Jan 404.30 414.70 403.10 413.20 +7.30 Mar 394.90 406.10 394.90 404.10 +6.50 May 391.50 399.70 391.50 397.80 +6.10 Jul 390.00 397.80 390.00 396.00 +6.00 Aug 390.00 392.30 390.00 392.30 +6.30 Dec 374.90 380.70 374.90 378.00 +4.50 Est. sales 60,779. Mon.’s sales 121,972 Mon.’s open int 484,032

