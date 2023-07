CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 639½ 658½ 637¾ 654 +14¼ Dec 659 678 657¾ 673 +13½ Mar 675½ 694½ 675¼ 689 +12½ May 683¾ 703 683¾ 697½ +11¾ Jul 689¾ 707¼ 688½ 702¼ +12¼ Sep 706 715¼ 703¼ 703¼ +4½ Dec 709 727¼ 709 716¼ +6¾ Mar 725¼ 725¼ 725¼ 725¼ +7¼ Est. sales 41,135. Thu.’s sales 90,973 Thu.’s open int 302,260, up 3,266 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 609¾ 614¾ 604¾ 614¾ +21¼ Sep 493¼ 507¼ 491 500¾ +7¼ Dec 500 513¾ 497¼ 507½ +7 Mar 512 525 509 519 +7 May 517¾ 531¾ 516 525½ +6½ Jul 521 534¾ 519¾ 529½ +7¼ Sep 509¾ 518¼ 507¼ 513½ +4¾ Dec 508¼ 517¼ 507 512½ +3¾ Mar 524¾ 524¾ 521 522¾ +3¾ Jul 525 525 525 525 — ½ Dec 486¼ 493¼ 486¼ 486¼ +¼ Dec 485¼ 485¼ 484 484 +2½ Est. sales 152,832. Thu.’s sales 275,064 Thu.’s open int 1,281,953, up 16,635 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 410 413¼ 401¾ 405¼ —1¾ Dec 422¼ 427½ 416½ 419¼ —2 Mar 433½ 433½ 433½ 433½ +1 Est. sales 306. Thu.’s sales 604 Thu.’s open int 3,997 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1507 1511½ 1501¾ 1511½ —6½ Aug 1483½ 1498¾ 1470 1485 +¼ Sep 1397 1413¾ 1384½ 1403½ +4½ Nov 1367¾ 1384¼ 1355 1373 +3¼ Jan 1373¼ 1390¼ 1362½ 1379½ +4 Mar 1359 1375 1350 1367¼ +6¾ May 1350 1366¼ 1343½ 1359 +7 Jul 1344¾ 1359¾ 1338½ 1352½ +6¼ Aug 1327 1327 1327 1327 +4¼ Nov 1258½ 1271¾ 1255¾ 1267½ +7¼ Jan 1270 1270 1270 1270 +6¾ Mar 1254¾ 1254¾ 1254¾ 1254¾ +5 May 1245 1246½ 1244¾ 1245 +1¼ Jul 1248½ 1248½ 1248½ 1248½ +2¾ Nov 1199¾ 1199¾ 1199 1199 +5¾ Est. sales 124,838. Thu.’s sales 194,449 Thu.’s open int 645,191, up 10,276 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.75 66.62 64.29 64.81 —.88 Sep 63.35 64.21 62.13 62.65 —.68 Oct 61.93 62.65 60.77 61.21 —.68 Dec 61.26 61.97 60.12 60.50 —.77 Jan 60.75 61.47 59.70 60.02 —.79 Mar 60.05 60.76 59.08 59.30 —.84 May 59.27 60.11 58.45 58.64 —.86 Jul 58.83 59.41 57.86 57.95 —.90 Aug 58.02 58.02 58.02 58.02 —.06 Dec 55.52 55.68 55.52 55.61 —.43 Est. sales 55,591. Thu.’s sales 139,833 Thu.’s open int 497,715, up 5,914 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 425.00 427.30 416.10 424.50 +2.20 Sep 414.50 416.90 406.60 414.40 +1.90 Oct 402.70 406.50 397.10 404.40 +2.50 Dec 401.00 404.30 395.30 402.40 +2.50 Jan 398.00 400.50 392.10 398.70 +2.30 Mar 390.00 393.30 385.90 391.60 +2.20 May 385.00 388.00 380.40 386.20 +2.20 Jul 384.00 386.70 379.20 384.50 +1.60 Aug 378.00 382.10 377.20 382.10 +2.60 Sep 373.00 377.80 373.00 377.80 +2.80 Oct 368.30 372.60 367.00 371.20 +1.90 Dec 367.00 372.50 367.00 370.60 +1.70 Est. sales 68,179. Thu.’s sales 130,296 Thu.’s open int 485,349, up 4,265

