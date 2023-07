CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 658 662½ 651½ 655¼ —5¼ Dec 674½ 680 670 673¾ —4¼ Mar 689¾ 694¼ 684¾ 689½ —2¾ May 696½ 701¼ 692½ 698 —1½ Jul 700 703¾ 695¾ 701 —1¼ Sep 707 709¾ 706½ 709¾ +¼ Dec 717 719¾ 714½ 718¼ —1¼ Mar 725 725 725 725 —2 Est. sales 29,520. Tue.’s sales 69,959 Tue.’s open int 297,146 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 573 574½ 570 570 —1¾ Sep 493¾ 499¼ 492½ 493 —1½ Dec 500½ 505½ 499½ 500 —1½ Mar 512¼ 516¾ 511 511½ —1¼ May 519 523½ 518¼ 518¼ —1¼ Jul 522 526¾ 521 521½ —1¼ Sep 506¼ 510¾ 506 506 —1¼ Dec 503¾ 508 503¼ 503½ —1¾ Dec 485 485 483¾ 484¾ +1¼ Jul 497 497 497 497 —1½ Dec 478 478 478 478 Est. sales 83,718. Tue.’s sales 233,379 Tue.’s open int 1,241,940 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 428¼ 432¾ 420½ 420½ —7½ Dec 440 442 432 433 —6¾ Est. sales 188. Tue.’s sales 831 Tue.’s open int 3,978, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1545½ 1545½ 1531¼ 1531½ +11 Aug 1470¾ 1489½ 1470 1479¼ +7¾ Sep 1384¼ 1403½ 1383¾ 1393¾ +8½ Nov 1359½ 1378 1359 1368¼ +8 Jan 1364¾ 1382¾ 1364¾ 1373¼ +7¾ Mar 1349 1366¾ 1349 1358¾ +8¼ May 1342 1358¼ 1342 1349¾ +7¼ Jul 1339¼ 1352¾ 1339¼ 1344½ +6¾ Aug 1325¼ 1325¼ 1318 1318 +4¼ Nov 1253¾ 1265 1253 1255¼ +4¼ Est. sales 77,997. Tue.’s sales 176,558 Tue.’s open int 622,509, up 6,998 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 69.41 69.41 69.41 69.41 +.88 Aug 65.08 65.90 64.40 64.50 —.13 Sep 62.70 63.37 61.94 62.02 —.12 Oct 61.10 61.81 60.37 60.44 —.17 Dec 60.44 61.10 59.64 59.73 —.20 Jan 59.74 60.65 59.28 59.34 —.20 Mar 59.15 59.94 58.67 58.73 —.18 May 58.67 59.24 58.17 58.22 —.04 Jul 57.94 58.56 57.39 57.46 —.21 Aug 57.52 57.52 57.50 57.50 +.52 Dec 55.63 55.71 55.56 55.56 +.53 Dec 53.80 53.80 53.80 53.80 +.46 Est. sales 54,720. Tue.’s sales 128,229 Tue.’s open int 492,309 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 426.60 426.60 425.30 425.30 +3.00 Aug 416.20 424.60 415.50 424.40 +8.20 Sep 409.00 416.40 407.60 416.00 +7.40 Oct 400.90 406.70 400.10 406.40 +5.50 Dec 398.60 404.90 398.50 404.40 +5.30 Jan 396.30 402.20 396.20 401.60 +5.30 Mar 388.90 394.30 388.60 394.10 +5.20 May 384.60 388.50 383.50 388.50 +4.90 Jul 384.50 387.50 382.80 387.50 +4.80 Aug 380.40 382.50 380.40 382.50 +2.70 Sep 378.00 378.10 375.50 378.10 +2.40 Oct 371.00 371.00 371.00 371.00 +.90 Dec 370.00 370.00 370.00 370.00 +.20 Est. sales 60,659. Tue.’s sales 95,941 Tue.’s open int 478,857

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.