CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 642¾ 642¾ 642¾ 642¾ —4¼ Sep 656¾ 662 643¾ 655¾ —2¼ Dec 675¼ 679¼ 661¾ 673 —3½ Mar 691 694¾ 678 688½ —4½ May 699¾ 703¼ 686¾ 696½ —5 Jul 701½ 703½ 690½ 698½ —6¼ Sep 700½ 706¼ 698¾ 706¼ —5½ Dec 713¼ 717¾ 708¼ 713½ —7¼ Est. sales 37,638. Thu.’s sales 93,220 Thu.’s open int 298,235, up 1,103 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 567 568½ 562 567 +¼ Sep 500 502¼ 491¼ 494¼ —4¾ Dec 507 509½ 497¼ 500¾ —5¾ Mar 518½ 521¼ 509¼ 512¼ —6 May 525¼ 527½ 516¼ 519¼ —6 Jul 529¾ 530 519¾ 522½ —5½ Sep 507¾ 507¾ 501¼ 503 —5¾ Dec 504½ 505¾ 498 499¼ —5¾ Mar 514¼ 514¼ 506½ 507½ —7 May 512 512 512 512 —7¼ Dec 477¾ 477¾ 477¾ 477¾ —2½ Dec 474 474 474 474 — ¼ Est. sales 86,313. Thu.’s sales 265,554 Thu.’s open int 1,271,877, up 8,786 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 414 416¾ 414 416¾ Sep 431¼ 431¾ 425½ 429 — ¼ Dec 440 446½ 439½ 441¾ Mar 452 452 452 452 Est. sales 421. Thu.’s sales 1,311 Thu.’s open int 3,568 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523½ 1523½ 1507 1511¾ —14 Aug 1448 1451¾ 1431¾ 1437 —11¼ Sep 1359 1366 1342¼ 1347½ —10¾ Nov 1340 1343¼ 1321 1326¼ —13¼ Jan 1347 1349¼ 1328½ 1333½ —13¼ Mar 1335½ 1338½ 1321 1326 —11 May 1329¼ 1332 1317 1321¼ —9¾ Jul 1325½ 1328¾ 1314½ 1318½ —9½ Aug 1297 1297 1296¾ 1296¾ —7¾ Nov 1239¾ 1243¼ 1231½ 1231½ —12¼ Est. sales 88,873. Thu.’s sales 171,719 Thu.’s open int 617,434, up 2,942 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 66.58 66.58 65.96 65.96 +.01 Aug 63.00 63.54 62.19 63.17 +.19 Sep 60.95 61.41 60.14 61.07 +.21 Oct 59.72 60.28 59.02 59.75 +.02 Dec 59.24 59.82 58.52 59.27 +.03 Jan 58.86 59.45 58.18 58.80 —.07 Mar 58.13 58.83 57.56 58.17 —.06 May 57.29 58.14 56.92 57.47 —.04 Jul 56.52 57.44 56.25 56.73 —.09 Dec 54.15 54.15 53.74 53.75 —.44 Est. sales 43,049. Thu.’s sales 147,859 Thu.’s open int 486,157 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 411.60 412.90 409.20 409.20 —6.40 Aug 409.00 409.00 401.60 402.60 —5.60 Sep 402.00 402.00 394.50 395.70 —5.50 Oct 393.00 393.50 386.30 387.50 —5.70 Dec 391.90 392.30 384.70 386.30 —5.50 Jan 389.00 389.80 382.90 384.30 —5.10 Mar 382.70 382.70 377.80 378.40 —4.30 May 377.40 377.40 373.70 373.70 —3.70 Jul 376.70 377.80 373.20 373.80 —2.90 Aug 374.20 374.40 371.90 371.90 —2.20 Sep 370.40 373.50 368.10 368.50 —1.70 Dec 364.50 364.50 363.00 364.10 —1.40 Est. sales 46,281. Thu.’s sales 94,007 Thu.’s open int 479,887

