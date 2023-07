CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 640 645¾ 635 645¾ +17¼ Sep 649¾ 669¼ 646¼ 661¾ +20 Dec 668½ 686¾ 664½ 679¼ +18½ Mar 684¼ 701¾ 680¼ 693¾ +16¾ May 693¼ 709½ 688¾ 702½ +16¾ Jul 701½ 712½ 693½ 706 +15 Sep 710 717¾ 701½ 710¾ +11½ Dec 716 727¼ 716 723 +13¾ Mar 722 722 722 722 +5¼ Est. sales 57,181. Mon.’s sales 88,671 Mon.’s open int 298,018, up 5,879 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 558 564¼ 550½ 553¼ —4 Sep 498 498¼ 479 483 —5 Dec 504 504 485½ 489½ —4 Mar 514½ 514¾ 497½ 501¼ —3¼ May 521 521 504¾ 508¾ —2¼ Jul 520½ 523¾ 508¼ 511¾ —2¼ Sep 505½ 505½ 495 498¾ Dec 502½ 504¼ 494¾ 498¼ +¼ Mar 509¼ 509¼ 507¼ 507¼ Dec 472 472 472 472 Est. sales 172,713. Mon.’s sales 340,556 Mon.’s open int 1,249,125, up 14,737 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 393½ 407¾ 393 405 +17¼ Dec 417¾ 425½ 411 420¼ +14½ Mar 434 434½ 434 434½ +14¼ Est. sales 137. Mon.’s sales 233 Mon.’s open int 3,734 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1562¼ 1589 1562¼ 1575 +13 Aug 1473½ 1493¾ 1472¾ 1485½ +17¾ Sep 1387 1402½ 1385 1393½ +16 Nov 1364 1378¾ 1360¼ 1367½ +13¾ Jan 1366¾ 1383 1365½ 1373¾ +14½ Mar 1349¼ 1363 1349¼ 1358 +15 May 1342¾ 1353¾ 1342¾ 1350¼ +15¼ Jul 1341 1350 1339½ 1346 +14¾ Aug 1324¼ 1324¼ 1315½ 1315½ +10 Sep 1265¾ 1265¾ 1265¾ 1265¾ +8¾ Nov 1249¼ 1259¼ 1247¼ 1258 +20 Nov 1180¼ 1189 1180¼ 1189 +16½ Est. sales 88,139. Mon.’s sales 327,696 Mon.’s open int 610,405, up 13,947 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 68.21 68.25 68.21 68.25 +1.23 Aug 63.88 65.67 63.88 65.34 +1.67 Sep 62.00 63.81 61.91 63.48 +1.74 Oct 60.85 62.86 60.85 62.57 +1.83 Dec 60.29 62.41 60.29 62.14 +1.95 Jan 60.00 61.96 60.00 61.75 +2.06 Mar 58.93 61.15 58.93 61.01 +2.09 May 58.55 60.37 58.55 60.26 +2.08 Jul 58.10 59.60 58.10 59.53 +2.04 Aug 58.08 58.80 58.08 58.79 +2.07 Dec 55.10 55.97 55.10 55.81 +1.12 Jul 54.99 55.00 54.99 55.00 +1.04 Est. sales 62,301. Mon.’s sales 173,742 Mon.’s open int 482,792 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 421.40 425.40 414.40 416.40 —2.20 Aug 415.20 418.60 407.50 409.70 —2.00 Sep 409.10 412.50 400.30 402.10 —3.50 Oct 401.70 404.50 391.80 393.60 —4.40 Dec 400.00 402.50 389.60 391.40 —4.60 Jan 397.10 399.50 387.00 388.90 —4.60 Mar 389.40 391.20 380.30 381.60 —4.50 May 384.30 385.30 375.80 377.10 —3.80 Jul 383.40 384.60 376.20 377.00 —3.60 Aug 377.80 378.00 375.90 376.00 —1.40 Sep 375.60 375.60 370.10 370.10 —2.50 Oct 370.70 370.70 367.60 367.60 +.30 Dec 366.90 370.80 366.90 367.70 +.60 Est. sales 53,441. Mon.’s sales 130,201 Mon.’s open int 481,085, up 819

