CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 630 642¼ 629½ 642¼ +6 Sep 649 655¼ 640¼ 652¾ +1¾ Dec 666¾ 673¾ 658¾ 671¾ +2½ Mar 680 689¾ 675 687½ +2¼ May 687¾ 698½ 684¼ 696½ +2¾ Jul 691½ 702¾ 689 702 +4¼ Sep 706¼ 706¼ 698¾ 706 +¾ Dec 709¼ 720¼ 709¼ 719¼ +4½ May 722 722 722 722 —1 Jul 692¼ 692¼ 692¼ 692¼ +1 Est. sales 44,552. Fri.’s sales 114,936 Fri.’s open int 292,139, up 2,201 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 558½ 568¼ 553¼ 562¾ +8¼ Sep 486¼ 499 483¼ 490½ +2 Dec 492¼ 505 488¾ 496¼ +1½ Mar 502½ 516¼ 500½ 508 +1½ May 512¼ 523 507¾ 515 +1½ Jul 514 525¾ 510¾ 518¾ +2½ Sep 497¾ 506½ 494 502 +4 Dec 495¼ 506½ 491¾ 501 +4¼ Mar 506 515¾ 506 512½ +6½ Dec 471 472½ 468 472½ +1½ Jul 485 485 485 485 —1 Est. sales 187,137. Fri.’s sales 717,839 Fri.’s open int 1,234,388, up 24,110 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 388 393 388 390¾ +1¼ Dec 407½ 412¼ 407 408¾ +¾ Mar 420 420 420 420 —1½ Est. sales 81. Fri.’s sales 961 Fri.’s open int 3,817 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1557¼ 1616½ 1556 1579 +21¾ Aug 1442 1504¾ 1441½ 1473¼ +31¼ Sep 1355½ 1412 1355½ 1386 +30½ Nov 1343¾ 1391¾ 1343¼ 1360¾ +17½ Jan 1346½ 1393¾ 1346½ 1364¼ +17½ Mar 1329 1370½ 1328½ 1347¼ +21¼ May 1320 1358¼ 1317¾ 1337¾ +23¼ Jul 1318½ 1351¾ 1310 1333½ +25¾ Aug 1300 1322 1300 1303¼ +21½ Sep 1265¼ 1265¼ 1265¼ 1265¼ +36 Nov 1210 1248¾ 1209¼ 1239½ +32¾ May 1202 1219 1202 1219 +25½ Nov 1160 1175¼ 1160 1175¼ +30 Nov 1130 1137½ 1130 1137½ +32¼ Est. sales 198,600. Fri.’s sales 421,799 Fri.’s open int 596,458 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 65.00 67.00 65.00 65.95 +.94 Aug 61.87 63.70 61.56 62.33 +.63 Sep 60.37 61.98 60.12 60.66 +.46 Oct 59.61 61.01 59.26 59.76 +.40 Dec 59.03 60.48 58.64 59.15 +.18 Jan 58.53 59.93 58.14 58.68 +.28 Mar 57.45 59.01 57.31 57.91 +.47 May 56.60 58.13 56.50 57.21 +.62 Jul 55.73 57.26 55.72 56.61 +.85 Aug 56.16 56.26 55.54 55.59 +.74 Dec 52.83 54.14 52.79 53.42 +.64 Mar 52.55 52.55 52.55 52.55 +.15 Dec 52.00 52.03 51.99 52.03 +.27 Est. sales 83,921. Fri.’s sales 274,210 Fri.’s open int 484,634, up 11,054 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 433.40 433.40 421.90 424.30 +5.10 Aug 414.40 433.70 414.40 418.10 +4.20 Sep 406.20 425.00 405.90 411.60 +5.50 Oct 398.60 416.90 398.60 404.40 +5.60 Dec 397.30 415.20 397.30 403.30 +6.00 Jan 395.00 411.90 395.00 400.30 +5.80 Mar 386.50 401.70 386.50 392.40 +6.90 May 381.30 395.00 381.20 386.80 +6.60 Jul 380.50 393.40 380.40 385.20 +5.80 Aug 384.80 388.10 381.50 381.70 +5.40 Sep 380.30 383.00 376.40 376.40 +4.40 Dec 367.00 376.70 367.00 373.20 +6.60 Est. sales 67,370. Fri.’s sales 207,375 Fri.’s open int 480,266, up 2,049

