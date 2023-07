Nuevo crédito de ANSES para jubilados: montos, requisitos para pedirlo y cómo se devolverá

(CNN Español) — El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad…

(CNN Español) — El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron una nueva línea de créditos para jubilados. Te contamos cuáles son los montos y los requisitos para pedirlos.

La nueva línea de créditos, de hasta $ 400.000 (equivalente a US$ 1.454 al cambio oficial), está destinada a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En tanto, para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los créditos podrán ser de hasta $ 150.000 (US$ 545).

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito?

Según se detalla en la página web de Anses, los requisitos para solicitar estos créditos son residir en Argentina y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Por otra parte, se aclara que quienes accedan a este beneficio no podrán comprar moneda extranjera.

El solicitante deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la clave CBU de su cuenta bancaria.

¿Cuál es el monto del nuevo crédito para jubilados y en cuántas cuotas podrán pagarse?

Los créditos van desde $5.000 (US$ 545) hasta $400.000 (US$ 1.454) y podrán pagarse en 24, 36, o 48 cuotas. La tasa de interés será de 29% anual, según anunciaron ayer los funcionarios. FUENTE: La web de Anses detalla que la cuota del crédito no podrá exceder el 30% del ingreso mensual y que el crédito se deposita en la cuenta bancaria “dentro de los 5 días hábiles”.

¿Cómo se solicita el crédito?

Para solicitar el crédito de Anses hay que tener actualizados los datos personales y de contacto en Anses, así como el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la clave de Seguridad Social. Pueden revisarse acá. También hay que contar con el último ejemplar del DNI.

Con esa información al día, se debe sacar un turno en Anses.

Antes de pedir el crédito, Anses permite simular la cuota ingresando aquí .

“El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno”, dijo Massa durante el anuncio.

Según detalló Anses, durante mayo de 2023 “se otorgaron 185.223 créditos. De este total, el 70% corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30% restante, a PNC”.

Desde el organismo agregaron que “la medida implica una inversión mensual de $ 50.000 millones” (cerca de US$ 182 millones al cambio oficial).

