No Labels propone una candidatura alternativa en EE.UU. y Joe Manchin no niega esa posibilidad

(CNN Español) — No Labels, que en español significa “Sin Etiquetas”, es un movimiento político en Estados Unidos que promueve una alternativa que llaman “de unidad” para la campaña presidencial de 2024, por fuera de los dos partidos tradicionales.

Aunque el movimiento no ha definido si tendrá un candidato, la invitación al senador demócrata Joe Manchin a hablar en un evento este lunes en el estado clave de Nueva Hampshire ha despertado expectativas y especulaciones.

Según su plataforma, No Labels combate los sectores extremos tanto entre los demócratas como entre los republicanos, y proclama buscar una alternativa de unidad ante la actual polarización en Washington, de la que responsabiliza por igual a los dos partidos mayoritarios.

El movimiento se lanzó en 2009, en la misma época que se formó el denominado Tea Party, una facción del Partido Republicano de posturas conservadoras rígidas ––particularmente en lo fiscal–– que contribuyó al bloqueo de iniciativas legislativas del entonces presidente Barack Obama.

La dirigencia actual de No Labels cuenta con dos personajes de la política nacional. El exsenador demócrata Joe Lieberman es su presidente fundador, y el exgobernador republicano de Maryland Larry Hogan es su copresidente.

A pesar de críticas de algunos en el Partido Demócrata y del escrutinio de los medios sobre el origen de los fondos que lo financian, el movimiento sostiene que no está obligado a revelar el nombre de sus donantes porque está constituido como una corporación sin ánimo de lucro.

En plena temporada electoral, con Biden y Trump liderando la intención de voto en sus respectivos partidos, No Labels asegura que está considerando una candidatura presidencial a través de un tercer partido, cuya fórmula estaría compuesta por un candidato republicano y otro demócrata. La decisión se tomará el próximo año, según el movimiento, si se logra un plan viable para alcanzar la victoria.

En los últimos días, el senador demócrata Joe Manchin se ha convertido en eje de especulaciones como un potencial candidato. Su voto suele revestir especial importancia en el legislativo, pues en ocasiones ha votado por fuera de la línea de su partido y a veces también en contra.

Manchin, que representa al estado de Virginia Occidental, de tendencia electoral conservadora, participó este lunes en el lanzamiento en Nueva Hampshire de la plataforma de No Labels, que denominan “Common Sense” o sentido común en español.

“Nunca he estado en una contienda que yo haya saboteado. Yo he estado en contiendas para ganar”, dijo Manchin durante el evento, asegurando que si entra en una contienda será para ganar.

Hasta ahora, las principales voces críticas hacia No Labels provienen del Partido Demócrata, que apuntan al riesgo de que una tercera candidatura de este tenor podrías robarle votos a Joe Biden y eventualmente favorecer a un candidato republicano como Donald Trump.

“Yo no pienso que No Labels es un partido político. Estos son unos cuantos individuos poniendo dinero oscuro a través de una organización, y eso no es de lo que debería tratarse nuestra democracia”, dijo el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly.

En marzo, el Partido Demócrata de Arizona presentó una demanda para evitar que No Labels sea reconocido en ese estado como un partido político que pueda poner candidatos en la boleta electoral. De hecho, No Labels ya está reconocido y puede presentarse a una elección en ese estado, además de Colorado y Oregon.

El centro de pensamiento Third Way plantea que, en 2020, en seis de los siete estados donde ganó, Biden tuvo un margen de victoria de tres puntos porcentuales o menos. Por ello, advierte que 79 votos del Colegio Electoral estarían en riesgo para Biden si hubiera un tercer candidato.

Pero No Labels dice que este no es su plan. “Nosotros hemos dejado claro que no estamos aquí para ser saboteadores. Estamos en esto para ganar el apoyo de la mayoría de los estadounidenses que cree que los dos partidos principales les están fallando”, explicó Joe Lieberman.

Tanto Biden como Trump arrastran bajos índices de aceptación. Y con la referencia de las últimas dos elecciones presidenciales, así como el apretado balance de opinión entre el electorado, la posibilidad de un tercer candidato mueve con fuerza la discusión política, a más de un año de la noche de la elección.

