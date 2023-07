Muere a los 59 años el legendario hacker Kevin Mitnick

(CNN) — Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos en la historia de la ciberseguridad, murió el domingo después…

(CNN) — Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos en la historia de la ciberseguridad, murió el domingo después de una batalla de más de un año contra el cáncer de páncreas, dijo su familia en un obituario publicado. Tenía 59 años.

Las correrías de Mitnick eran legendarias, y varias películas se inspiraron en él. La primera, “WarGames”, protagonizada por Matthew Broderick, se basó en parte en las acusaciones de que Mitnick consiguió piratear los sistemas informáticos del Mando Estadounidense de Defensa Aeroespacial cuando era adolescente. Él negó haberlo hecho.

Mitnick fue detenido por robar un millón de dólares en software propiedad de Digital Equipment Corporation en 1988. Fue condenado a un año de prisión y tres de libertad condicional, pero en 1995 se emitió una nueva orden de detención por violar esa libertad condicional. Mitnick se dio a la fuga e irrumpió en los sistemas informáticos de múltiples empresas, compañías de telefonía móvil e instituciones educativas, según la acusación federal presentada contra él.

Mitnick y sus defensores insistieron durante todo ese tiempo en que era inofensivo, que no intentaba hacer daño a nadie ni obtener beneficios económicos.

“Era un hacker de la vieja escuela, lo hacía por curiosidad intelectual”, declaró Mitnick a la revista Wired en una entrevista de 2008. Pero las autoridades federales estaban tan preocupadas por sus capacidades que, cuando fue encarcelado de nuevo en 1995, estuvo recluido en régimen de aislamiento durante un tiempo por temor a que incluso la proximidad a un teléfono pudiera permitirle seguir pirateando, según declaró Mitnick a CNN.

En 1999, Mitnick y los fiscales federales llegaron a un acuerdo para declararse culpable de siete delitos, entre ellos fraude electrónico y daños informáticos. El acuerdo incluía una condena de 46 meses de prisión y la prohibición de “trabajar en cualquier puesto en el que tenga acceso a ordenadores o a equipos o programas informáticos” durante un periodo de libertad condicional, pero fue puesto en libertad en 2000 gracias al crédito por el tiempo ya cumplido.

Mitnick publicó unas memorias sobre su carrera como hacker, “Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker”, en 2011.

Tras su estancia en prisión, Mitnick se convirtió en un hacker de sombrero blanco, utilizando su experiencia para ayudar legalmente a las empresas a rastrear a las personas que intentaban entrar en sus sistemas.

Durante la última década, fue el Jefe de Hacking y propietario parcial de la empresa de seguridad tecnológica KnowBe4, fundada por su íntimo amigo y socio Stu Sjouwerman.

“En mi juventud cometí algunos errores realmente estúpidos de los que me arrepiento”, declaró Mitnick a CNN en una entrevista de 2005. “Tengo suerte de que se me haya dado una segunda oportunidad y de haber podido utilizar estas habilidades para ayudar a la comunidad”.

“Kevin era un amigo muy querido para mí y para muchos de nosotros aquí en KnowBe4”, dijo Sjouwerman en un comunicado. “Es realmente una luminaria en el desarrollo de la industria de la ciberseguridad, pero sobre todo, Kevin era simplemente un ser humano maravilloso y se le echará mucho de menos”.

Está previsto que se celebre un funeral por Mitnick el 1 de agosto en Las Vegas, según informó su empresa. Le sobrevive su esposa Kimberley, que está embarazada de su primer hijo, según la familia.

