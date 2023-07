Lo que está abierto y cerrado el 4 de julio de este año en EE.UU.

Nueva York (CNN) — Los estadounidenses celebran este martes el Día de la Independencia con asados, fuegos artificiales y, para…

Nueva York (CNN) — Los estadounidenses celebran este martes el Día de la Independencia con asados, fuegos artificiales y, para muchos, un día libre del trabajo.

El 4 de julio marca el nacimiento de la independencia estadounidense, cuando se adoptó la Declaración de Independencia en 1776.

Estos son los sitios que abrirán sus puertas durante la festividad y los que permanecerán cerrados.

Buenas noticias para los asadores: algunos alimentos básicos del 4 de julio serán más asequibles este año

Venta al por menor

La mayoría de las principales tiendas de comestibles, como Kroger y Walmart, estarán abiertas. Target también atenderá al público en su horario habitual.

Los locales de Trader Joe’s cerrarán a las 5 p.m. el 4 de julio, dijo la compañía.

Sin embargo, otros minoristas cerrarán o tendrán horarios reducidos. Costco estará cerrado. Sam’s Club operará en horarios reducidos, de 8 a.m. a 6 p.m. para miembros plus y de 10 a.m. a 6 p.m. para miembros del club.

Verifica si las tiendas de tu localidad estarán cerradas o tienen horarios reducidos.

Algunas ciudades de EE.UU. sustituyen los fuegos artificiales del 4 de julio por drones ecológicos

Servicios financieros

El 4 de julio es feriado bancario de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de las sucursales bancarias en todo el país estarán cerradas. El Nasdaq y la Bolsa de Nueva York también tienen el día libre.

Como siempre, los servicios de banca en línea y cajeros automáticos estarán disponibles.

Servicios postales

El Servicio Postal de Estados Unidos estará cerrado este martes y no habrá entrega de correo.

Los servicios normales de FedEx se suspenderá. Sin embargo, FedEx Office estará abierto con horarios modificados y FedEx Custom Critical estará abierto. Todas las operaciones de United Postal Service estarán cerradas, excepto UPS Express Critical.

Oficinas gubernamentales

Las oficinas gubernamentales no esenciales estarán cerradas este martes, es decir agencias como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) o las bibliotecas públicas.

