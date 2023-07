Las tormentas severas generan inundaciones en el noreste y dejan al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York

(CNN) — Tormentas severas que han dejado al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York, están arrojando…

(CNN) — Tormentas severas que han dejado al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York, están arrojando fuertes lluvias a un ritmo intenso en partes del noreste, obligando a cierres de carreteras, rescates en el agua y advertencias urgentes sobre inundaciones repentinas que amenazan la vida.

Más de 9 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en todo el noreste este lunes, incluyendo partes de Nueva York, Vermont, Massachusetts y Maine, así como a través del país en Washington y Alaska. Se esperan emergencias por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, y las fuertes lluvias continuarán a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una advertencia de emergencia por inundaciones repentinas para el centro de Vermont, donde ya se están produciendo inundaciones y han caído hasta 15 centímetros de lluvia. Diez personas fueron rescatadas de un campamento en Andover en medio de graves inundaciones, dijo Jeannette Haight, la secretaria y tesorera de la ciudad. Un puente del campamento de Horseshoe Acres se derrumbó y los campistas quedaron atrapados. Se recibió una llamada de auxilio sobre las 4 a.m. y los rescatadores pudieron poner a salvo a los campistas, dijo Haight a CNN.

El personal de emergencia utilizó un bote para rescatar a los residentes de las casas inundadas en Lowland Hill Road en Stony Point, Nueva York, este domingo. (Foto: Seth Harrison/The Journal News/USA Today Network)

En el condado de Orange, en el sureste de Nueva York, las autoridades declararon el estado de emergencia tras las graves inundaciones que provocaron la muerte de una mujer que fue arrastrada por las aguas cuando intentaba evacuar su casa.

“Anoche fue un caos total”, declaró este lunes el ejecutivo del condado, Steve Neuhaus, en el programa “Good Morning America”.

Neuhaus dijo que las autoridades creen que “tienen a todo el mundo bajo control”, pero existe la posibilidad de que la gente fuera arrastrada por las inundaciones repentinas. La zona sigue sufriendo cortes de electricidad.

En el condado de Ontario, en el oeste de Nueva York, la tormenta afectó a casi 100 casas y desplazó a muchos residentes. Las autoridades de la zona han habilitado un refugio temporal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, envió a la Policía estatal y a los equipos de rescate de aguas rápidas, mientras el estado se prepara para más inundaciones y deslizamientos de tierra.

“Nos estamos acercando a un punto crítico en este fenómeno meteorológico, y los neoyorquinos deben permanecer vigilantes”, dijo Hochul este domingo por la noche. “Recuerden: eviten las carreteras inundadas, vigilen los pronósticos locales y tengan preparado un plan de evacuación si se encuentran en una zona de peligro”.

Las precipitaciones en West Point, Nueva York, totalizaron más de 19 centímetros en seis horas el domingo por la tarde, según datos preliminares de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Según un análisis de CNN de los datos históricos de frecuencia de precipitaciones de la NOAA, se trata de un fenómeno pluviométrico que se produce una vez cada 1.000 años en la zona.

Una precipitación única en un milenio es un fenómeno tan intenso que la probabilidad de que se produzca en un año determinado es de tan solo el 0,1%.

Reading, Pensilvania, recibió 13,5 cm de lluvia el domingo, batiendo su antiguo récord de precipitaciones diarias de 8,8 cm, establecido en 1952.

Áreas a través de Nueva Inglaterra podría ver 7,6 a 12,7 cm de lluvia este lunes, lo que podría elevar los totales de precipitación para esta tormenta hasta 30,5 cm.

Un riesgo moderado, nivel 3 de 4, de lluvias excesivas está en vigor en Nueva Inglaterra hasta el martes temprano. Se espera que los totales de precipitación en toda la zona oscilen entre 7,6 a 12,7 cm.

Imágenes de las severas inundaciones en Chicago 0:39

Se espera que continúen las precipitaciones intensas en Vermont y el noreste de Nueva York este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Nueva York podría ver de 2,5 a 5 cm de lluvia por hora, advirtió el NWS.

En Vermont, el gobernador Phil Scott declaró el estado de emergencia ya que el servicio meteorológico advirtió que las inundaciones repentinas podrían llegar a ser “extremadamente peligrosas”.

Vermont se enfrenta a un raro alto riesgo de lluvias excesivas, lo que podría empujar los totales de tormentas aisladas hacia los 30,5 cm cuando se combinan con las precipitaciones que ya cayeron en toda la zona durante el fin de semana. “Es probable que se produzcan inundaciones repentinas significativas a potencialmente catastróficas, especialmente en áreas que recientemente han recibido fuertes lluvias”, tuitearon los funcionarios de Transporte de Vermont.

“La amenaza se ve exacerbada por el hecho de que el suelo ya está saturado por los recientes eventos de lluvia”, dijo el servicio meteorológico.

Varios centímetros adicionales de lluvia que caen sobre la zona en un corto periodo -sobre suelo saturado en su mayoría- podría sentar las bases para inundaciones repentinas y fluviales significativas, así como deslizamientos de tierra, advirtió el servicio meteorológico.

El personal de emergencia atiende a un residente de una vivienda en Stony Point, Nueva York, tras rescatarlo de su casa inundada este domingo. (Foto: Seth Harrison/The Journal News/USA Today Network)

“Las advertencias de inundaciones repentinas significan que los viajes son extremadamente peligrosos. Por favor, no corran riesgos”, dijo Hochul. “Quédense en casa, aléjense de las carreteras y manténganse a salvo”.

Millones de residentes de la ciudad de Nueva York estaban bajo alerta de inundación desde el domingo hasta las 6 a.m. del lunes.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York advirtió a los residentes que viven en apartamentos sótano “estar preparados para trasladarse a un terreno más alto.” Las fuertes lluvias que continuarán hasta el lunes por la mañana “pueden causar inundaciones rápidas en los sótanos con poco o ningún aviso y pueden poner en peligro la vida”, se lee en una alerta de la agencia enviada el domingo por la tarde.

Cuando las lluvias torrenciales del huracán Ida causaron inundaciones en la ciudad de Nueva York en 2021, la mayoría de las casas donde se encontraron residentes muertos eran sótanos o bodegas ilegalmente convertidos en apartamentos, dijeron funcionarios de la ciudad.

“No subestimen el poder del agua que se mueve rápidamente”, dijo Hochul. “Sesenta centímetros de agua de inundación de movimiento rápido harán flotar tu automóvil, y el agua que se mueve a tres kilómetros por hora puede barrer automóviles de una carretera o puente”.

Girl Scouts Heart of the Hudson canceló el campamento este lunes debido a las fuertes inundaciones en los condados de Rockland y Orange el domingo. (Crédito: Girl Scouts Heart of the Hudson)

Conductores atrapados tuvieron que nadar fuera de sus autos

En el condado de Orange en Nueva York, las personas quedaron atrapadas por las inundaciones en la Academia Militar de EE.UU. en West Point y tuvieron que salir nadando de sus autos para ponerse a salvo, dijo este domingo a CNN un portavoz de la Policía Militar de West Point.

La ciudad de Cornwall, también en el condado de Orange, emitió un “aviso de no viajar” este domingo después de que las tormentas inundaran varias carreteras, provocaran deslizamientos de tierra y obligaran a rescatar a los autos varados.

“Viajar es imposible”, dijeron los funcionarios de emergencia de Cornualles en Twitter. “Llega a un terreno más alto. Si es seguro, quédate donde estás”.

Over 150 water related call including dozens of water rescues. Currently state fire, Monroe county water rescue, Ontario county water rescue and several other agencies are assisting. pic.twitter.com/bvNMKjPkKd

— Canandaigua Fire (@IAFF2098) July 10, 2023

En el cercano condado de Rockland, la policía del estado de Nueva York informó que “numerosos automovilistas quedaron varados” debido a las inundaciones en el área.

La policía estatal, los departamentos de bomberos locales y el EMS están utilizando personal y equipos para ayudar a los automovilistas y “llevarlos a un lugar seguro lo más rápido posible”, dijo el portavoz Steven V. Nevel a CNN en un correo electrónico este domingo.

Los bomberos de Canandaigua en el condado de Ontario, Nueva York, recibieron más de 150 llamadas relacionadas con el agua y realizaron docenas de rescates, tuitearon funcionarios de bomberos de Canandaigua el domingo, compartiendo una foto de personas navegando en kayak por las calles inundadas de agua.

Al otro lado de las fronteras estatales, el este de Pensilvania también experimentó inundaciones repentinas “significativas” este domingo por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Departamento de Policía de Fleetwood compartió imágenes de carreteras inundadas en el condado de Berks e instó a los residentes a evitar todos los viajes, y agregó que las cuadrillas respondieron a los rescates y los sótanos inundados el domingo.

— Brandon Miller, meteorólogo de CNN, así como Polo Sandoval, Michelle Watson, Christina Maxouris y Joe Sutton, de CNN, contribuyeron a este informe.

