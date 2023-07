Las denuncias de comportamientos discriminatorios en el fútbol alcanzan una cifra récord “alarmante”, según Kick It Out

(CNN) — La organización antidiscriminación Kick It Out dijo que recibió un número récord de informes de comportamiento discriminatorio durante…

(CNN) — La organización antidiscriminación Kick It Out dijo que recibió un número récord de informes de comportamiento discriminatorio durante la temporada de fútbol 2022/23.

Los 1.007 informes representan un aumento del 65,1% en comparación con el año anterior e incluyen incidentes discriminatorios del juego profesional, las redes sociales y el fútbol base.

Mientras tanto, los informes de discriminación en el juego profesional —incluyendo de la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol, las copas nacionales, las competiciones europeas e internacionales, la Superliga Femenina y el Campeonato Femenino— aumentaron un 27,4% a 484, agregó la organización.

Kick It Out se creó originalmente en 1993 como un organismo contra el racismo en el deporte, antes de ampliar sus competencias para incluir todas las formas de discriminación en 1997. En los datos publicados este miércoles, Kick It Out reveló que el racismo representó el 49,3% de todas las denuncias del periodo.

En este periodo se registró un aumento del 400% en las denuncias por sexismo y misoginia, de 16 a 80, lo que, según la organización, se vio “amplificado por un aumento masivo de los abusos en línea contra jugadoras y aficionados”.

Las denuncias islamófobas aumentaron un 300%, aunque en general se registró un ligero descenso de las denuncias de discriminación por motivos religiosos.

El abuso en las redes sociales aumentó un 279% en comparación con la temporada anterior y representó el 28% del total de las denuncias, lo que supone un incremento del 15,9% en comparación con 2021/22.

En el fútbol base, el 43,4% de las denuncias procedían de partidos en los que participaban menores de 18 años, y el racismo representaba más de la mitad de esas denuncias.

CNN Sport se puso en contacto con la Premier League para hacer comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

Un portavoz de la Asociación Inglesa de Fútbol calificó de “muy decepcionante” el aumento de los casos de discriminación y misoginia.

“Seguimos trabajando con nuestros socios en todo el fútbol inglés para erradicar colectivamente este problema social, y es de vital importancia que los incidentes de esta naturaleza se denuncien a las autoridades pertinentes para que se puedan tomar medidas contra los autores”, dijo el portavoz en un comunicado enviado a CNN.

Kick It Out señaló que el índice de denuncias por incidentes discriminatorios era más alto por cuarto año consecutivo, lo que sugiere una creciente propensión entre los aficionados a denunciar casos de discriminación.

Tony Burnett, director ejecutivo de Kick It Out, afirmó: “El aumento significativo de las denuncias en todo el fútbol es alarmante y refuerza nuestra determinación de hacer frente a la discriminación en todos los ámbitos del fútbol. Detrás de cada una de estas estadísticas hay alguien que tristemente ha sufrido discriminación, y apoyar a las víctimas de abusos sigue siendo la máxima prioridad de Kick It Out”.

“Mientras seguimos trabajando incansablemente para Kick It Out, hacemos un llamamiento a los aficionados, clubes, ligas y órganos de gobierno para que nos ayuden con esta causa, y nos anima que el número de denuncias por incidente siga aumentando, lo que sugiere que la gente es cada vez menos tolerante con los comportamientos discriminatorios y más propensa a denunciar los abusos cuando los ven”, añadió.

Burnett señaló que las cifras de Kick It Out solo representan una “instantánea” de la magnitud total de la discriminación, y reiteró la necesidad del fútbol de contar con un mecanismo centralizado de denuncia de la discriminación para “abordarla con toda la fuerza del deporte”.

