La superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, anuncia su regreso para la temporada 21 de la NBA

(CNN) — Luego de la derrota en las finales de la Conferencia Oeste de Los Ángeles Lakers ante los Denver Nuggets en mayo, LeBron James insinuó un posible retiro después de decirle a los periodistas que tenía “mucho en qué pensar”.

Este miércoles, durante la entrega de los premios ESPYS 2023, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA anunció que regresaría a los Lakers para su temporada número 21 en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).

“No me importa cuántos puntos más anote o lo que pueda o no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día que no pueda dar el juego todo en el piso es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, el día no es hoy “, dijo James.

La multitud en el Dolby Theatre de Los Ángeles estalló en vítores masivos.

James ha dicho en repetidas ocasiones que esperaba algún día jugar en la NBA junto a su hijo mayor, Bronny James, quien está comprometido a jugar baloncesto universitario en la Universidad del Sur de California. James sería elegible para ingresar al draft de la NBA en 2024, el año en que su padre cumple 40 años.

“Y sabes que lo que me trae de vuelta cada año es observar y entrenar a mis muchachos y sus compañeros de equipo”, continuó James. “Veo a esos niños y recuerdo por qué juego. Esos niños me devuelven a donde necesito estar, solo el amor puro por este hermoso juego. Así que sí, todavía me queda algo. Me queda mucho”.

El jugador de 38 años recibió el premio a la mejor actuación récord por superar a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el líder anotador de la NBA la temporada pasada.

