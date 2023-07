Ascienden a 9 los heridos en un tiroteo en Washington, según la policía

(CNN) — Nueve personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 9 años y otro de 17, en un tiroteo…

(CNN) — Nueve personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 9 años y otro de 17, en un tiroteo ocurrido a primera hora de este miércoles mientras las víctimas celebraban el 4 de julio en la capital del país, según informó la policía.

Las nueve personas sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida tras el tiroteo cerca de la calle Meade, en el cuadrante noreste de Washington, dijo el subjefe de la Policía Metropolitana, Leslie Parsons.

Los disparos se efectuaron desde un vehículo todoterreno de color oscuro que circulaba por la calle Meade, dijo Parsons en un comunicado grabado en video en Twitter.

“Cuando atravesó la calle, se detuvo”, y al menos una persona del vehículo “disparó en dirección a algunos de nuestros residentes que estaban fuera celebrando el 4 de Julio”, dijo Parsons. “Parece que el tiroteo iba dirigido contra esos residentes y las víctimas que fueron alcanzadas”.

La policía fue alertada del tiroteo poco antes de la 1 de la madrugada, dijo Parsons. Aunque Parsons dijo que hubo disparos, no precisó si los nueve heridos sufrieron heridas de bala.

Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales por los primeros rescatistas, y otras fueron a hospitales por su cuenta, dijo.

El tiroteo se produjo a pocas manzanas de la frontera estatal de Maryland y a unos 8 kilómetros del Capitolio de Estados Unidos, según la policía.

El 4 y el 5 de julio registran la mayor cantidad de tiroteos que cualquier otro día del año

La policía estaba buscando el todoterreno, dijo Parsons. Los detalles sobre si los investigadores habían identificado a algún sospechoso no estaban disponibles de inmediato.

Al menos 350 tiroteos masivos se han registrado en Estados Unidos en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas resultan heridas de bala, sin incluir al tirador.

El tiroteo de Washington se produjo durante un periodo festivo del 4 de Julio marcado por la violencia armada en otras partes del país.

En Filadelfia, un tiroteo este lunes por la noche dejó cinco muertos y dos jóvenes heridos. Esa misma noche, en Fort Worth, Texas, un tiroteo dejó tres personas muertas y ocho heridas.

A primera hora del domingo, dos personas murieron y 28 resultaron heridas en un tiroteo en Baltimore, según informaron las autoridades.

