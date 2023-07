La Fiscalía de Costa Rica investiga si hay delito en el viaje del presidente Chaves a Letonia; la Presidencia dice que es un viaje legítimo

(CNN Español) — El Ministerio Público de Costa Rica confirmó este martes a CNN que abrió una investigación de oficio…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El Ministerio Público de Costa Rica confirmó este martes a CNN que abrió una investigación de oficio al presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública en relación con el viaje del mandatario a Letonia, país de origen de la primera dama Signe Zeikate, previsto para este jueves y viernes.

Chaves participó este lunes y martes en Bruselas, Bélgica, en la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Según la Presidencia, el viaje a Letonia está programado luego de esa cita.

Sin dar más detalles, la fiscalía remitió a CNN el enlace a la ley que en su artículo 57 contempla el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública, el cual dice que “serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.

La Presidencia de Costa Rica defiende la visita

El ministro de Comunicación de Costa Rica, Jorge Rodríguez, dijo este martes tras conocerse el anuncio de la Fiscalía que se trata de un viaje oficial del mandatario en el que “sostendrá reuniones con el presidente de Letonia, con el presidente del parlamento de esa República y visitará el próximo viernes la Universidad de Riga”.

En un video difundido por la Oficina de Prensa de la Presidencia, Rodríguez rechazó afirmaciones de analistas que según él dijeron que Letonia no es un país importante. “Lamentablemente -agregó- los analistas que dicen esto olvidan que Letonia es parte de la Unión Europea, es un país OCDE y que las decisiones de política exterior le competen al presidente de la República y al canciller”.

Escoltas del presidente de Costa Rica con armas de asalto generan críticas en un país sin Ejército; Rodrigo Chaves defiende medida

En una conferencia celebrada el miércoles de la semana pasada, Chaves se refirió a la controversia de la siguiente manera: “Hay gente diciendo: lo que va a hacer es ir a ver a los suegros. No señores. Sí los voy a ver, para qué les voy a mentir. Imagino que hay que ir a saludarlos, sería mala educación”. Y al mismo tiempo, aseguró que no iba de paseo. “Resulta que el presidente de Letonia es nuevo, y saben que en la diplomacia hay que ver a la gente a los ojos de cerquita, y ocurre suceder que es en Letonia. Y sí, hay que echarse un viajecito más. ¿Y saben qué ticos?, es por el bien del país, yo no voy a ir a pasear”, insistió el mandatario.

El comunicado de prensa que en su momento anunció la gira del mandatario señaló que las visitas refuerzan el “interés de Costa Rica en estrechar sus vínculos políticos, de cooperación y comercio con la Unión Europea, así́ como reafirmar el interés para construir acciones conjuntas en temas de buena gobernanza, democracia, derechos humanos y combate al narcotráfico, entre otros”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.