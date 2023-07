Henry Kissinger se reúne en Beijing con el sancionado ministro de Defensa chino

(CNN) — El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger se reunió este martes en Beijing con el ministro de Defensa…

(CNN) — El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger se reunió este martes en Beijing con el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, sancionado por Estados Unidos, según el Ministerio de Defensa chino.

Kissinger se reunió con Li en calidad de ciudadano privado, según declaró ese mismo día el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El exdiplomático estadounidense también se reunió este miércoles con el máximo responsable de la política exterior china, Wang Yi, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Kissinger, que cumplió 100 años este año, desempeñó un papel clave en el acercamiento de Estados Unidos a China mientras ejercía como asesor de seguridad nacional bajo la administración del presidente Richard Nixon (1969-1974).

Su viaje a la capital china se produce tras un periodo de inmensas fricciones entre Estados Unidos y China, y cuando el gobierno estadounidense ha emprendido esfuerzos en los últimos meses para estabilizar la relación entre las dos mayores economías del mundo. Varios altos funcionarios de la administración Biden han viajado a China en el último mes.

El gobierno chino ha rechazado los esfuerzos estadounidenses por entablar comunicaciones de alto nivel entre militares. Rechazaron una reunión entre Li y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en el Diálogo de Shangri-La a principios de este año, aunque los dos funcionarios hablaron brevemente en la cumbre de Singapur.

Según una declaración china, Kissinger dijo que estaba en Beijing “como amigo de China” y que “Estados Unidos y China deben eliminar los malentendidos, coexistir pacíficamente y evitar la confrontación”.

“La historia y la práctica han demostrado repetidamente que ni Estados Unidos ni China pueden permitirse tratar al otro como un adversario”, dijo Kissinger, según la lectura china.

Li dijo a Kissinger que “algunas personas en Estados Unidos no se han encontrado a mitad de camino con China, lo que ha provocado que las relaciones entre China y Estados Unidos se encuentren en el punto más bajo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas”, según la lectura.

Instó a EE.UU. a hacer el “juicio estratégico correcto” y dijo que esperaba que Beijing y Washington pudieran seguir trabajando juntos para promover un “desarrollo sano y estable” de la relación entre los países y sus ejércitos.

Durante su reunión con Kissinger, Wang transmitió un mensaje que refleja la preocupación de Beijing por la política estadounidense hacia ella: “intentar transformar China es imposible, y bloquear y contener a China es aún más imposible”, dijo, según la lectura de China.

El diplomático chino también se mostró nostálgico por el tenor de las relaciones anteriores, diciendo a su invitado que “la política estadounidense hacia China requiere una sabiduría diplomática al estilo Kissinger y un coraje político al estilo Nixon”.

¿Qué dice EE.UU. de la visita de Kissinger a China?

Miller, el portavoz del Departamento de Estado, indicó que el secretario de Estado Antony Blinken se enteró de los planes de viaje de Kissinger por sus propias reuniones con funcionarios chinos en Beijing el mes pasado.

“Éramos conscientes de que Henry Kissinger iba a viajar a China”, dijo Miller en una sesión informativa del Departamento de Estado. “De hecho, surgió en las reuniones que mantuvo el secretario Blinken cuando estuvimos en China”.

“Los funcionarios chinos mencionaron que planeaba venir, como ha hecho varias veces a lo largo de los años como ciudadano privado”, describió Miller.

Miller dijo que no tenía conocimiento de ninguna conversación prevista con Kissinger, “pero no me sorprendería que en algún momento informara a los funcionarios de aquí sobre sus conversaciones”.

“Lo ha hecho varias veces desde hace décadas”, dijo.

Cuando se le preguntó si era problemático que Kissinger se reuniera con el ministro de Defensa, que está bajo sanción estadounidense, Miller dijo: “nos opondríamos a que alguien violara nuestras sanciones, pero no tengo entendido que una reunión viole esas sanciones”.

“De hecho, hemos dicho que creemos que nuestro propio secretario de Defensa podría reunirse con el ministro de Defensa sancionado, y eso sería apropiado”, dijo.

Beijing cortó las comunicaciones militares de alto nivel con Estados Unidos el pasado agosto en represalia por una visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, la democracia autónoma que el gobernante Partido Comunista de China reclama pero que nunca ha controlado.

Restablecer esa comunicación ha sido uno de los principales objetivos de Washington, incluso durante la reciente visita de Blinken a Beijing, en la que el diplomático estadounidense no pudo conseguir el acuerdo de China para hacerlo.

Beijing ha señalado a las “sanciones unilaterales” de Estados Unidos como un “obstáculo” que debe ser eliminado antes de que se pueda reanudar ese diálogo.

Li ha estado bajo sanción estadounidense desde 2018 por la compra de armas rusas por parte de China. Asumió su cargo como ministro de Defensa a principios de este año.

— La oficina de CNN en Beijing y Simone McCarthy contribuyeron con informes.

