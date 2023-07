Exclusiva: Zelensky dice que quería que la contraofensiva empezara “mucho antes” para adelantarse a las defensas rusas

(CNN) — La contraofensiva ucraniana se ha visto “ralentizada” por las atrincheradas defensas rusas, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr…

(CNN) — La contraofensiva ucraniana se ha visto “ralentizada” por las atrincheradas defensas rusas, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a CNN en una entrevista exclusiva emitida este miércoles, añadiendo que desearía que las entregas de armas occidentales le hubieran permitido comenzar “mucho antes”.

Hablando con Erin Burnett de CNN en Odesa, Zelensky dijo que en algunas zonas del país su ejército no puede “ni siquiera pensar en comenzar” los ataques, porque no tiene “las armas pertinentes.”

“Estoy agradecido a EE.UU. como líderes de nuestro apoyo”, dijo a Burnett a través de un traductor, “pero les dije, así como a los líderes europeos, que nos gustaría comenzar nuestra contraofensiva antes, y necesitamos todas las armas y el material para ello. ¿Por qué? Simplemente porque si empezamos más tarde, irá más despacio”.

El líder ucraniano añadió que las dificultades en el campo de batalla estaban llevando ahora a una contraofensiva “ralentizada”.

La contraofensiva de Ucrania contra Rusia no ha cumplido las expectativas. He aquí por qué el progreso ha sido lento

“Yo quería que nuestra contraofensiva se produjera mucho antes, porque todo el mundo entendía que si la contraofensiva se desarrolla más tarde, entonces una mayor parte de nuestro territorio será minado. Damos a nuestro enemigo el tiempo y la posibilidad de colocar más minas y preparar sus líneas defensivas”.

Los funcionarios ucranianos han afirmado en repetidas ocasiones que, aunque la contraofensiva está en marcha, el empuje principal está aún por llegar.

La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, declaró el mes pasado que Ucrania estaba reteniendo algunas de sus reservas y que el “ataque principal” aún estaba por llegar.

En cualquier dirección que Ucrania elija para atacar, sin embargo, el tiempo es el enemigo, dijo Zelensky a Burnett. “Cuanto más tarde empecemos, más difícil será para nosotros”.

Como ha hecho tantas veces desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el presidente suplicó a los gobiernos occidentales que proporcionaran a Kyiv armamento más avanzado –como los Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército de largo alcance de fabricación estadounidense– ahora y no más tarde.

“En algunas direcciones nos dará la oportunidad de iniciar la contraofensiva”, dijo. “En algunas direcciones ni siquiera podemos pensar en comenzarla, ya que no disponemos de las armas pertinentes. Y lanzar a nuestra gente a ser asesinada por armas rusas de largo alcance sería simplemente inhumano”.

También volvió a insistir en su petición de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. Estados Unidos autorizó a sus aliados a empezar a entrenar a pilotos ucranianos para pilotar esos aviones, pero aún no ha permitido a los aliados reexportar esos aviones a Ucrania.

“Ni siquiera se trata de la ventaja ucraniana en el cielo sobre los rusos”, dijo Zelensky. “Se trata sólo de ser iguales. Los F-16 no sólo ayudan a avanzar a los que están en el campo de batalla. Simplemente es muy difícil sin cobertura desde el aire”.

“¿A dónde ha ido Putin?”

La entrevista de Burnett a Zelensky llega en un momento crucial: semanas después de la contraofensiva ucraniana, pero también tras la rebelión armada de Wagner en Rusia el mes pasado.

El breve levantamiento, lanzado por el líder del grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, el 23 de junio, supuso la mayor amenaza a la autoridad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en dos décadas. Y Zelensky declaró a CNN que Putin intentará ahora apuntalar su poder y “consolidar su sociedad”.

También sugirió que el líder ruso había estado notablemente fuera de la vista pública desde el secreto acuerdo del Kremlin que puso fin a la caótica insurrección de Wagner.

“Después de todos estos acontecimientos, ¿a dónde ha ido Putin?”, dijo Zelensky. “Rara vez sale a la calle. Le vemos en sus oficinas, etc., pero nunca le vemos fuera”.

Afirmó que la inteligencia ucraniana indicaba que el Kremlin estaba midiendo el apoyo a Prigozhin. “La mitad de Rusia apoyaba a Prigozhin. La mitad de Rusia apoyaba a Putin”, dijo Zelensky. “Algunas de las regiones rusas se balanceaban mientras tanto sin saber a ciencia cierta a quién apoyar”.

A solas con la música

Que Zelensky tiene un trabajo estresante no cabe duda. Dirige un esfuerzo bélico, motiva a ciudadanos y aliados por igual e intenta evitar intentos de asesinato casi constantes.

“Le seré sincero”, dijo a Burnett. “Si pensara en ello constantemente me encerraría en mí mismo, muy parecido a Putin ahora, que no sale de su búnker”.

Las constantes amenazas contra su vida, dijo Zelensky, no le molestan.

“Puedes meterte en una jaula como un animal y encadenarte allí, pensando constantemente que están a punto de matarte. Por supuesto, mis guardaespaldas deben pensar en cómo evitar que esto ocurra, y esa es su tarea. Yo no pienso en ello”.

Cambiando al inglés, Zelensky dijo a Burnett que valora los momentos de soledad.

“A solas puedo estar con la música, es cierto, o con un libro. Y temprano, muy temprano por la mañana, cuando no hay sonidos, no hay gente, no hay nadie.

“Sólo puedo leer. Pensar, pensar. Y la música ayuda mucho”.

¿Sabes qué grupos de música escucha Volodymyr Zelensky? 1:44

Burnett le preguntó cuál era su música favorita.

“Me gusta AC/DC. Y la música ucraniana… por supuesto, me gusta mucho la música ucraniana, porque Ucrania es (mi) lengua materna. Por eso no sólo entiendes la música, sino también la letra. No entiendo toda la letra de AC/DC. Me gusta la energía de AC/DC”.

Un entrenamiento a las seis o siete de la mañana, al ritmo de AC/DC, dijo, “te da energía para todo el día”.

— Gul Tuysuz, de CNN, contribuyó a este reportaje.

