Estados Unidos ha multado a aerolíneas con US$ 6,7 millones por transportar personas sin documentos de migración apropiados entre 2019 y 2022

(CNN) — Si bien las historias sobre migrantes que cruzan la frontera sur de EE.UU. copan la mayoría de los titulares, cientos de personas con documentación inapropiada han volado a los aeropuertos de Estados Unidos en los últimos cuatro años.

Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) multó a las aerolíneas con alrededor de US$ 6,7 millones por llevar pasajeros a Estados Unidos con pasaportes extranjeros vencidos y visas inválidas, o con documentos dañados que no eran legibles, según datos de CBP obtenidos por CNN a través de una solicitud de información pública.

“Asegurarse de que todos los pasajeros que buscan volar a Estados Unidos estén en posesión de los documentos de viaje adecuados facilitará los viajes legales y generará menos multas en las que incurran las aerolíneas, lo que fomentará una relación más sólida entre la CBP y las aerolíneas”, dijo un portavoz de CBP a CNN por correo electrónico.

Se impusieron multas a docenas de aerolíneas nacionales e internacionales en lo que, según muestran los datos, fueron alrededor de 1.000 casos cerrados relacionados con el transporte de personas que carecían de la documentación adecuada para ingresar a Estados Unidos. Las tres principales aerolíneas comerciales con las multas más altas fueron American Airlines, Delta Air Lines y Spirit Airlines, con multas evaluadas de alrededor de US$ 1,1 millones, US$ 345.000 y US$ 321.000, respectivamente, según muestran los datos.

Entre 2019 y 2022, Delta atendió a 572 millones de clientes en todo el mundo y un “puñado” de casos resultó en multas debido a “errores en la documentación del gobierno”, según el portavoz de Delta Air Lines, Drake X. Castañeda.

“Como siempre, Delta trabaja con la CBP para resolver estos casos, muchos de los cuales han sido retirados por la CBP”, dijo Castañeda. “En Delta, nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestra gente y clientes, y nos mantenemos en contacto constante con todas las agencias gubernamentales relevantes aquí en EE.UU. y en los países a los que servimos en el interés compartido de la seguridad y el cumplimiento”.

American Airlines se negó a comentar. Spirit Airlines no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Casi la mitad de las multas, alrededor de US$ 3,2 millones, fueron impuestas por la oficina de campo de CBP en Miami, lo que la convierte en la región más activa para este tipo de actividad, según los datos. Las multas impuestas en Miami eclipsan las multas combinadas impuestas por las oficinas de CBP en San Francisco, Los Ángeles, Atlanta y Houston, que suman un total estimado de US$ 2,3 millones, según muestran los datos.

Los aeropuertos estadounidenses que reciben pasajeros internacionales se consideran puertos de entrada a Estados Unidos donde, entre otras cosas, los agentes y el personal de la CBP de EE.UU. hacen cumplir las leyes de inmigración, según la CBP.

“Si se encuentra a una persona sin la documentación adecuada, se le puede negar la entrada a Estados Unidos”, dijo un portavoz de CBP.

Y aunque la CBP ayuda a capacitar al personal de las aerolíneas sobre la autenticidad de los documentos de viaje internacionales, proporciona una guía de referencia en línea y requiere que se presente un manifiesto de pasajeros por adelantado, las aerolíneas pueden ser financieramente responsables por transportar pasajeros a EE.UU. con documentación incorrecta, según CBP.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la CBP puede multar a las aerolíneas con US$ 6.696 por pasajero por traer ilegalmente a no ciudadanos a EE.UU. sin documentos válidos, según la agencia.

Las aerolíneas pueden optar por participar en un proceso de reducción de multas mediante la firma de un memorando de entendimiento con CBP que identifique las responsabilidades de las aerolíneas para evitar el transporte de personas sin los documentos adecuados a EE.UU., según una copia del MOU obtenida por CNN a través de una solicitud de información pública.

Actualmente, 40 aerolíneas y compañías de cruceros han firmado el MOU, que ofrece una reducción de hasta el 50 por ciento de las sanciones en que incurren las aerolíneas por traer a una persona indocumentada a EE.UU., según CBP.

De las multas aproximadas de US$ 6,7 millones impuestas a las aerolíneas por CBP entre 2019 y 2022, la agencia recaudó casi US$ 3 millones, según datos de CBP.

Según el memorando de entendimiento, las aerolíneas acuerdan revisar los documentos de viaje de todos los pasajeros, confirmar que el pasaporte y la visa (si se requiere) sean válidos y no hayan vencido, realizar verificaciones de documentos adicionales, si es necesario, proporcionar manifiestos, participar en la capacitación de la CBP y, entre otras cosas, negarse a transportar a sabiendas a pasajeros que no estén debidamente documentados.

Airlines for America (A4A), un grupo comercial que representa a las principales aerolíneas de EE.UU., dice que entre 2019 y 2022, las aerolíneas de EE.UU. transportaron 163,5 millones de pasajeros a EE. UU. mientras trabajaban en estrecha colaboración con la CBP.

“A4A y nuestras aerolíneas de pasajeros trabajan en estrecha colaboración con las agencias gubernamentales, incluida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., para garantizar que los pasajeros tengan la documentación correcta antes de abordar un vuelo a EE.UU. o a cualquier otro país”, dijo Hannah Walden, portavoz de Airlines for America.

La CBP tiene una línea telefónica 24/7 para brindar ayuda en tiempo real al personal de la aerolínea con preguntas sobre los requisitos de entrada y la validez del documento, según la agencia.

“Mientras trabajamos con nuestros socios en el sector de las aerolíneas, el objetivo de la CBP es continuar facilitando el comercio y los viajes legales”, afirmó un portavoz de CBP.

