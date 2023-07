Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina de fútbol 2023: calendario, jugadoras, fechas y más

(CNN Español) — La selección femenina de Estados Unidos (USWNT) debutó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — La selección femenina de Estados Unidos (USWNT) debutó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y las expectativas en el equipo no podrían ser más grandes.

Primeramente, EE.UU. llegó como la selección defensora del título y, además, como la bicampeona del certamen, pues ganó los mundiales femeninos de 2015 y 2019. Ahora, la nación de las barras y las estrellas va por un tercer título consecutivo, algo sin precedentes, y por un quinto en total, lo cual sería todo un récord en el fútbol femenino.

Asimismo, el país tiene a algunas de las máximas estrellas a nivel mundial, tales como las veterenas Alex Morgan y Megan Rapinoe.

Mundial Femenino de Fútbol 2023: dónde se juega, quienes compiten y lo que debes saber

Por tales razones, Estados Unidos parte como la selección a vencer en el Mundial de este año. Según la empresa de datos deportivos Gracenote, EE.UU. es la favorita para ganar el torneo, con un 18% de probabilidades de éxito.

¿La USWNT logrará la hazaña? A continuación te damos todos los detalles de la selección estadounidense en el Mundial para que no te pierdas su paso en el torneo.

¿Cuándo juega Estados Unidos sus partidos de fase de grupos en el Mundial de Australia-Nueva Zelandia?

De acuerdo con la FIFA, Estados Unidos se encuentra en el grupo E del Mundial y lo comparte con las selecciones de Vietnam, Países Bajos y Portugal.

Cada partido se juega en las siguientes fechas y horarios:

21 de julio – Estados Unidos 3 vs. Vietnam 0- 9:00 p.m. ET (en el horario local de Auckland, Nueva Zelandia, ocurrió a la 1:00 p.m. del 22 de julio)

26 de julio – Estados Unidos vs. Países Bajos – 9:00 p.m. ET (en el horario local de Wellington, Nueva Zelandia, se juega a la 1:00 p.m. del 27 de julio)

1 de agosto – Estados Unidos vs. Portugal – 3:00 a.m. ET (en el horario local de Auckland, Nueva Zelandia, el partido es las 7:00 p.m. del 1 de agosto)

¿Dónde ver los partidos?

Estados Unidos vs. Vietnam – Telemundo (español), Peacock (español), NBC Universo (español) y Fox (inglés)

Estados Unidos vs. Países Bajos – Telemundo (español), Peacock (español), NBC Universo (español) y Fox (inglés)

Estados Unidos vs. Portugal – Telemundo (español), Peacock (español) y Fox (inglés)

¿Cómo ver el Mundial Femenino de Fútbol 2023 por televisión e internet?

Jugadoras a seguir

Alex Morgan – La jugadora de 34 años parece no verse afectada por la veteranía, sino todo lo contrario. El año pasado ganó la bota de oro de la liga de fútbol de EE.UU. (NWSL), quedó segundo lugar por el Balón de Oro en febrero de este año y sigue representando con mucha calidad a su selección tras 14 años de defender la camiseta nacional.

Trinity Rodman – A sus 21 años, la joven ya se hizo con un lugar en la selección estadounidense y será vital para los esfuerzos goleadores del equipo. A diferencia de su padre Dennis Rodman -uno de los mejores defensas de la historia en la NBA-, Trinity es una habilidosa y veloz delantera que, además, figura por ser la jugadora más joven fichada por la NWSL.

Megan Rapinoe – Estuvo a punto de no subirse al conjunto estadounidense para el Mundial por riesgo de lesión, pero finalmente se coló a la convocatoria final. Y es una gran noticia para EE.UU., pues la jugadora de 38 años es una de las almas del equipo. Este campeonato será muy especial para Rapinoe, ya que se retirará tras el que será su cuarto y último Mundial.

Convocatoria para el Mundial

Las 23 jugadoras de EE.UU. convocadas para el Mundial son:

Arqueras

Aubrey Kingsbury

Casey Murphy

Alyssa Naeher.

Defensoras

Alana Cook

Crystal Dunn

Emily Fox

Naomi Girma

Sofia Huerta

Kelley O’Hara

Emily Sonnett.

Mediocampistas

Savannah DeMelo

Julie Ertz

Lindsey Horan

Rose Lavelle

Kristie Mewis

Ashley Sanchez

Andi Sullivan.

Delanteras

Alex Morgan

Megan Rapinoe

Trinity Rodman

Sophia Smith

Alyssa Thompson

Lynn Williams.

Con información de George Ramsay, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.