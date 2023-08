Elon Musk reactiva la cuenta de Twitter de Kanye West tras el cambio de marca a X

(CNN) — X, antes conocida como Twitter, reinstauró la cuenta de Kanye West en la plataforma de redes sociales. West…

(CNN) — X, antes conocida como Twitter, reinstauró la cuenta de Kanye West en la plataforma de redes sociales. West no podrá monetizar su cuenta y no aparecerán anuncios junto a sus publicaciones, según informó la empresa a The Wall Street Journal este sábado.

La cuenta del músico fue suspendida en diciembre por violar las normas de la plataforma sobre incitación a la violencia. La suspensión se produjo a raíz de múltiples comentarios antisemitas realizados por West -que cambió legalmente su nombre por Ye-, entre ellos una amenaza de “Ir a muerte con 3 sobre la GENTE JUDÍA”. Esas declaraciones llevaron a una rápida desintegración de múltiples acuerdos comerciales, incluyendo asociaciones con Adidas y la casa de moda de lujo Balenciaga.

Aunque en aquel momento CNN no pudo determinar qué tuit había sido la gota que colmó el vaso, el día anterior a su suspensión West tuiteó una imagen alterada de la estrella de David con una esvástica en su interior.

Twitter lleva mucho tiempo envuelto en cuestiones relacionadas con la moderación, y el dueño de la plataforma, Elon Musk, se describe a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”. Después de acordar la compra de la compañía el pasado octubre, dijo que Twitter “sería muy reacio a borrar cosas” y “sería muy cauteloso con las prohibiciones permanentes”.

Pero después de que West fuera suspendido, Musk tuiteó: “Hice lo que pude. A pesar de ello, volvió a violar nuestras normas contra la incitación a la violencia”.

En abril, el equipo de seguridad de Twitter lanzó una nueva estrategia de aplicación de contenidos denominada “Libertad de expresión, no alcance”, que se centraba en “restringir el alcance de los tuits que infringen nuestras políticas haciendo que el contenido sea menos descubrible”.

Este enfoque, en parte, requiere que el equipo “impida de forma proactiva que aparezcan anuncios junto a contenidos” calificados de infractores.

En una actualización a principios de este mes, el equipo de seguridad informó que estos tuits etiquetados “reciben un 81% menos de alcance o impresiones” que los no restringidos, y que “más del 99,99% de las impresiones de tuits proceden de… contenidos que no infringen nuestras normas”.

La Política de expresiones violentas de Twitter prohíbe incitar a la violencia y glorificarla, desear el mal a otras personas y amenazar a otras. Pero hace algunas excepciones, entre ellas “las figuras del discurso, la sátira o la expresión artística cuando el contexto es expresar un punto de vista en lugar de instigar a la violencia o el daño procesable”.

“Nos aseguramos de evaluar y comprender el contexto de la conversación antes de tomar medidas”, afirma la política, añadiendo que si un usuario cree que su cuenta ha sido suspendida injustamente, puede presentar una apelación.

No está claro si West presentó una apelación, o si algo más causó la reactivación de su cuenta. El músico todavía no ha publicado nada en la plataforma. CNN se puso en contacto con Twitter y con un representante de West, pero no ha recibido respuesta.

