El ritmo lento de la campaña de reelección de Biden impulsa la ansiedad de los demócratas de cara a 2024

(CNN) — Las conversaciones no han cesado: susurros en voz baja al margen de los eventos, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas furtivas, a medida que los principales demócratas y donantes se ponen en contacto con los que se consideran posibles candidatos presidenciales de reemplazo.

Prepárate, instan, en conversaciones que ayudantes de varias de las personas implicadas han descrito a CNN: a pesar de lo que ha dicho, a pesar de la campaña que se ha anunciado, el presidente Joe Biden no se lanzará realmente por la reelección.

Sienten que el tiempo ya se está acabando y que la falta de una actividad de campaña más robusta que quieren ver es una señal de que su intención no está realmente puesta en ello.

Es una sensación persistente que el círculo íntimo de asesores del presidente y varios de los pocos asesores que han sido contratados para su campaña de reelección tachan de absurda. Por supuesto que se postulará, dicen. Por supuesto, se están tomando los preparativos muy en serio. Y, con el siempre presente chip Biden sobre sus hombros, por supuesto que están siendo descartados de nuevo por los supuestos sabios ancianos del partido y los expertos que todavía se niegan a tomarlo en serio.

“Están muy infravalorados, y siguen acertando”, dijo Jim Messina, exdirector de la campaña de reelección del presidente Barack Obama en 2012, que ha sido una de las personas que ha aconsejado en privado al equipo de Biden que se acelere gradualmente.

La ansiedad, las quejas y el pensamiento apocalíptico que a menudo han definido a los demócratas en los años de Biden están a punto de tener su última prueba de Rorschach, con la divulgación de la recaudación de fondos para los primeros meses de su campaña, que debe presentarse antes del sábado.

La preocupación por cómo se medirá con los US$ 86 millones que Barack Obama recaudó en los primeros meses tras anunciar su propia campaña de reelección en 2011, junto con la lentitud en la construcción de una estructura de campaña, ya está alimentando la más reciente ronda de frustración y preocupación descrita a CNN por casi dos docenas de asesores actuales de Biden, altos operativos demócratas y donantes, y antiguos participantes de otras campañas recientes.

Algunas cosas ya están claras: los grandes donantes no están aportando. A veces, los correos electrónicos de las bases solo aportan unos cuantos miles de dólares.

En una carrera que muchos esperan que se reduzca a unos pocos cientos de miles de votos en unos pocos estados, los escépticos argumentan que cada día sin una agenda repleta de actos demostrará a los votantes que la edad de Biden es tan preocupante como ellos creen. O que el presidente y la gente que le rodea no se están tomando suficientemente en serio la amenaza de perder ante Donald Trump u otro republicano, y están preparando la noche electoral del año que viene para que sea un déjà vu de 2016.

“Si Trump gana el próximo noviembre y todo el mundo dice: ‘¿Cómo ocurrió?”, una de las preguntas será: ¿qué estaba haciendo la campaña de Biden en el verano de 2023?”, dijo una persona que trabajó en un alto cargo en la campaña de Biden en 2020.

“No estoy seguro de qué es más difícil: conseguir que la gente se centre en la campaña, o conseguir que la gente se entusiasme con ella”, dijo un recaudador de fondos demócrata de larga data, hablando bajo condición de anonimato para evitar alienar a una Casa Blanca sensible.

Aunque la gente que rodea a Biden sigue creyendo que el liderazgo continuado de Trump en las encuestas de las primarias del Partido Republicano establece un marcado contraste que será útil para el presidente, en privado están mucho más preocupados por la posibilidad de perder ante el expresidente de lo que suelen dejar entrever. La planificación de su campaña se lleva muy de cerca, y todavía se realiza casi en su totalidad desde el Ala Oeste, hasta el punto de que el propio presidente ha pedido reunirse personalmente con los finalistas para los puestos de responsabilidad, lo que está ralentizando casi todas las decisiones. Los asesores de Biden han dicho a sus aliados que están siguiendo una estrategia firme y decidida que tiene en cuenta las vulnerabilidades que reconocen que tiene su candidato, los puntos fuertes de su historial que creen que pueden aprovechar y las particularidades de Estados Unidos de cara a 2024.

Y creen que entrar en campaña demasiado pronto no solo consumiría millones de dólares, sino que podría politizar al presidente en su intento de posicionarse como un hombre sensato que defiende el término medio frente a los republicanos radicales. También complicaría que Biden y su gabinete se desplegaran por todo el país para hablar de infraestructuras y “Bidenomics”, un intento de abordar de forma proactiva las quejas sobre la economía que siguen siendo una de las principales preocupaciones políticas internas, lo que, por ahora, se está haciendo como actos gubernamentales, a costa de los contribuyentes.

David Axelrod, uno de los principales estrategas de las campañas de Obama en 2008 y 2012 y ahora comentarista político sénior de CNN, dijo que aumentar la recaudación de fondos es fundamental, especialmente como seguro contra una posible recesión económica u otra crisis que podría atraer a los votantes a mirar a quien gane la nominación republicana como una alternativa fresca.

“Trump es totalmente conocido, pero todavía quieres dictar los términos del debate, y quieres ser capaz de hacerlo la próxima primavera, y quieres tener los recursos para hacerlo”, dijo Axelrod a CNN.

La campaña de Biden insistió en que tuvo un “comienzo fuerte”.

“Los demócratas están unificados en torno a su agenda históricamente exitosa”, dijo el portavoz de la campaña, Kevin Muñoz, que citó los primeros apoyos que recibió la campaña para aprovechar el rendimiento de los demócratas en las elecciones intermedias del año pasado. “Pon eso en contra de los republicanos partidarios de Trump que buscan la presidencia, todos luchando entre sí hasta los extremos en una agenda que ha sido rechazada rotundamente por los votantes una y otra vez. El contraste habla por sí solo”.

Plazos incumplidos y comparaciones con la campaña de reelección de Obama

Biden incumplió todos los plazos políticos que se impuso en los últimos ocho años, pero para un candidato que está preparando lo que él y sus partidarios consideran una campaña existencial para el país, muchos líderes demócratas creen que el tiempo apremia más que nunca.

La sede de Wilmington, que debía estar abierta a mediados de julio, todavía no lo está. Actualmente no hay personal sobre el terreno en los estados competitivos, y solo se han empezado a recopilar los nombres de los posibles contratados para que los revisen el presidente y los principales asesores. La docena de personas que trabajan a tiempo completo para Biden-Harris 2024 están en su mayoría acampadas en mesas del Comité Nacional Demócrata cerca del Capitolio en Washington, con algunos quejándose de los retrasos en la contratación de personal y otros todavía refunfuñando por lo mucho que tardaron en entrar ellos mismos en nómina. Todavía no hay director financiero de campaña.

Mientras tanto, los tropiezos del presidente en público y sus comentarios dispersos en actos de recaudación de fondos siguen haciendo estremecer a sus partidarios, como cuando dijo: “No soy partidario del aborto, pero ¿adivinen qué? Roe vs. Wade lo hizo bien” en una recaudación de fondos a finales de junio en los suburbios de Washington o se enredó varias veces en un párrafo del discurso inaugural de “Bidenomics” un día después.

Gran parte de la ansiedad de los demócratas se alimenta de comparaciones con el ritmo de la campaña de reelección de Obama para el ciclo de 2012: a estas alturas, hace 12 años, el presidente demócrata que buscaba un segundo mandato llevaba meses construyendo una operación con sede en Chicago, con personal clave tomando importantes decisiones estratégicas y su revolucionaria operación de datos empezando a tomar forma. Había oficinas en estados indecisos que ya estaban creando conexiones locales. Tenían un eslogan.

Aquella campaña dista mucho de ser un análogo exacto: el candidato republicano Mitt Romney era en gran medida desconocido a nivel nacional, mientras que Trump está más definido en la mente de los votantes que posiblemente nadie en la historia de la política estadounidense. Y a diferencia de cuando el equipo de Obama pasó años derivando personal y dinero del Comité Nacional Demócrata para apoyar a su propio grupo Obama for America, ahora Jen O’Malley Dillon, que ayudó a dirigir esos esfuerzos en 2012, es una subjefa de personal de la Casa Blanca que ha sido la persona clave para dirigir al Comité a hacer la mayor parte del trabajo preliminar para la campaña de Biden.

Messina ha instado al equipo de Biden a que aprenda a no contratar a personal sobre el terreno o a preparar una sede demasiado pronto. Sus movimientos en 2011 acabaron provocando una congelación de las contrataciones en 2012 y, en retrospectiva, no ayudaron a ganar.

“Gastamos mucho dinero en el terreno en el año de descanso, y se puede argumentar que no fue un dinero bien gastado”, dijo Messina. “Hay distintas formas de avivar el fuego, y la política es una de ellas”.

Para un presidente cuyos índices de aprobación se mantienen por debajo de los 40 y que ha tendido a sufrir de bajo entusiasmo de los votantes, el desafío puede resultar diferente, y múltiples experimentados operativos de campaña demócrata argumentan que eso debería alentar a Biden a comenzar a hacer más de ese trabajo de compromiso de inmediato.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que como ha hablado con los asesores políticos del presidente sobre hacer de su estado un campo de batalla principal para 2024, cree que la organización que el Partido Demócrata estatal está manejando allí pone a la campaña presidencial “justo en el blanco”.

“Cuando estás a un año y tres meses de las elecciones, es importante que el presidente y sus partidarios hablen de los éxitos que esta administración ha experimentado”, dijo Cooper, haciendo un recuento de los eventos a los que se ha unido con Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y los secretarios del gabinete que promocionan el crecimiento del empleo, los nuevos puentes y el acceso a la atención médica reproductiva en sus muchas visitas oficiales recientes al estado.

“Hay mucha organización y estrategia tras bambalinas de la campaña, y creo que cuando llegue el momento de darle al interruptor para hacerlo, estaremos listos para arrancar, y la campaña de Biden estará lista”.

La presidenta del Partido Demócrata de Michigan, Lavora Barnes, dijo que en su estado también siguen desarrollando sus esfuerzos de organización durante todo el año de forma coordinada, pero de manera que la campaña del presidente no corra con los gastos. Y aunque varios veteranos operativos demócratas subrayaron a CNN que sus preocupaciones sobre la campaña se ven acentuadas por la selección de Julie Chávez Rodríguez como gerente a pesar de su falta de experiencia en la gestión de grandes carreras, Barnes dijo que sus propias conversaciones la han dejado confiada.

“Creceremos y nos pondremos en marcha junto con la campaña de Biden, probablemente a finales de otoño o principios del año que viene”, dijo Barnes.

Como reconocen incluso algunas de las personas que las expresan, muchas de las quejas sobre Biden son las mismas que han sido en casi todos los momentos de los últimos cuatro años: es lento a la hora de tomar grandes decisiones, su impenetrable círculo íntimo es solo ligeramente menos viejo y blanco que el propio Biden y mantiene un control tan férreo del poder como de la información. El entusiasmo por el propio presidente nunca ha sido alto, y los esfuerzos por cambiar esta situación nunca han servido de mucho.

“Con razón dirían: ‘Todo el mundo decía que no sabíamos lo que estábamos haciendo en 2019 y en 2020, y él es el tipo al que le tocan el “Hail to the Chief” (“Viva el jefe”) cuando entra en la habitación, así que obviamente sabemos algo, y sabemos lo que estamos haciendo'”, dijo Axelrod, quien reconoció que él ha sido uno de esos críticos, pero está impresionado con lo mucho que Biden ha logrado como presidente.

Unas elecciones “arriesgadas”

Algunos operativos demócratas de la nueva generación frustrados comparan a Biden con un huésped que se ha quedado más de la cuenta y al que todos están de acuerdo en respaldar en este momento. Los progresistas más comprometidos dicen que también están dispuestos a alinearse debido a la amenaza que creen que suponen Trump y otros republicanos: “es básicamente un frente popular para detener lo que Biden llama los ataques a la libertad”, dijo Larry Cohen, expresidente de Communications Workers of America y presidente de la junta de Our Revolution, organización alineada con Bernie Sanders.

Pero la amenaza del regreso de Trump es precisamente lo que mantiene las preocupaciones sobre Biden.

“Estas elecciones son arriesgadas”, dijo un demócrata de alto rango, “y cuando es un juego de azar, tienes que hacer todo lo posible. No se puede hacer cuando el tipo tiene 80 años y su trabajo diario. La gente dice que puedes tener una estrategia de Rose Garden, pero normalmente es porque es una estrategia, no porque no tengas otra opción”.

Media docena de asesores demócratas de alto nivel, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato para dar una evaluación franca del esfuerzo de reelección de Biden, dijeron que estaban preocupados por la lentitud de la campaña. Aunque todos hicieron comentarios de respeto y admiración por los logros de Biden, dijeron que temen que la campaña no esté aprovechando plenamente la ventaja que tiene mientras los republicanos luchan por sus propias primarias.

“El poder más importante de estar en el cargo es tomarse tiempo para planificar y construir tu campaña mientras tu contrincante está ocupado con las primarias”, dijo un veterano de la campaña demócrata. “Llegan tarde a todo, y todo el mundo lo sabe”.

La animadversión hacia Trump ocultó muchos agujeros similares para Biden en 2020.

“Lo que motiva a la gente no es tanto el amor a su partido, sino el odio al otro candidato”, dijo Lis Smith, una veterana estratega demócrata que trabajó en la campaña de reelección de Obama y Biden en 2012. “Mucho entusiasmo vendrá de votar contra los republicanos”.

Mientras tanto, Trump sigue manteniendo una enorme ventaja en todas las encuestas sobre las primarias republicanas, lo que da esperanzas a los pesimistas de Biden.

“Puede recaudar más ahora, pero el presidente Biden está recaudando menos”, dijo un veterano recaudador de fondos demócrata en la costa oeste. “Está claro que el dinero llegará al final, sin duda si Trump es el candidato, pero aún no está ahí”.

— Jeff Zeleny contribuyó con este reportaje.

