El premio mayor de Powerball para el sorteo del lunes creció a US$ 650 millones: el noveno premio más grande de la historia

(CNN) — No hubo ganador del premio gordo de Powerball de este sábado, según informó la página web de la lotería.

El premio del sorteo del lunes asciende ahora a unos US$ 650 millones, lo que supondría el noveno mayor premio de Powerball de la historia.

Los números ganadores de la lotería Powerball para el sorteo del sábado son: 07, 23, 24, 32, 43 y el Powerball del 18, según la página web de Powerball.

El bote tiene un valor en metálico de US$ 310,6 millones, según un comunicado de prensa de Powerball.

Los líderes del juego subieron la apuesta el viernes después de aumentar las posibles ganancias de un estimado de US$ 590 millones.

“La decisión de aumentar el premio mayor fue el resultado de una fuerte venta de boletos y un aumento en las tasas de interés utilizadas para financiar el premio anualizado”, dijo a CNN un portavoz de la Asociación de Lotería Multiestatal en un correo electrónico.

Ha habido 33 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

La última vez que un jugador de lotería acertó las cinco bolas blancas y la Powerball roja fue el 19 de abril, cuando un boleto ganador en Ohio obtuvo un gran premio de US$ 252,6 millones.

Quien gane el premio mayor del sábado podría elegir entre el premio anualizado de US$ 615 millones durante 30 años o recibir el pago de la suma global. Ambos premios son antes de impuestos, según funcionarios de la lotería.

Nadie acertó los seis números sorteados, las bolas blancas de 17, 24, 48, 62 y 68 junto con el Powerball rojo de 23, el miércoles. Sin embargo, tres afortunados jugadores en Florida, Ohio y Nueva York ganaron premios de US$ 1 millón, según funcionarios.

El sorteo produjo más de 864.000 boletos ganadores para premios de nivel inferior en todo el país el miércoles por un valor total combinado de US$ 9 millones.

“Si nadie gana el premio mayor el sábado por la noche, proyectamos un premio mayor estimado de US$ 650 millones para el sorteo del lunes”, dijo un portavoz de la Asociación de Loterías Multiestatales.

Un boleto vendido en California ganó el premio Powerball más grande de la historia de más de US$ 2.000 millones el 7 de noviembre de 2022.

El Powerball no es el único gran premio de lotería de esta semana. El premio mayor de Mega Millions también se acerca a los US$ 500 millones, lo que lo convierte en el decimocuarto premio más grande en la historia de Mega Millions. Los jugadores tendrán la oportunidad de reclamar el premio mayor de US$ 480 millones durante el sorteo del martes.

— Melissa Alonso, de CNN, contribuyó con este reporte.

