El premio mayor de Mega Millions sube a US$ 1.050 millones y estos son los números ganadores del 28 de julio

(CNN) — El premio mayor de Mega Millions se disparó a más de mil millones de dólares después de que ningún boleto ganador acertara los seis números sorteados el viernes por la noche, dijo la lotería.

Los números del viernes por la noche fueron 5, 10, 28, 52, 63 y un Mega Ball de 18.

El premio mayor estimado para el próximo sorteo del martes por la noche (US$ 1.050 millones) equivaldría al cuarto premio más grande en la historia de Mega Millions, dijo la lotería en un comunicado publicado el sábado temprano.

Un ganador del premio mayor del martes podría optar por dividirlo en pagos anuales durante 29 años, o tomar una opción de suma global de un estimado de US$ 527.900 millones, dijo la lotería.

Aunque nadie ganó el premio mayor el viernes, algunas personas obtuvieron grandes premios.

Un boleto vendido en Pensilvania ganó US$ 5 millones al acertar los primeros cinco números y activar el Megaplier opcional, que está disponible en la mayoría de los estados con una compra adicional de US$ 1.

¿Puedo jugar la lotería de Mega Millions si no vivo en Estados Unidos?

Otros cuatro boletos ganaron US$ 1 millón al acertar los primeros cinco números sin el Megaplier. Esos boletos se vendieron en Arizona, California, Nueva York y Pensilvania.

El mayor premio mayor de Mega Millions hasta la fecha fue de US$ 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018. Le sigue un boleto de US$ 1.348 millones que se vendió en Maine en enero y un premio de US$ 1.337 millones en julio pasado.

El puesto número 4 en la lista de Mega Millions es un premio de US$ 1.050 millones ganado por un boleto vendido en Michigan en 2021.

La semana pasada, un boleto de Powerball vendido en una tienda de conveniencia en Los Ángeles acertó todos los números para ganar un premio de US$ 1.080 millones: el tercer premio mayor más grande de Powerball.

