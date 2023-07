El premio de Powerball asciende a US$ 900 millones después de que no hubo ganadores del premio mayor este sábado

(CNN) — El premio mayor de Powerball creció una vez más, ascendiendo a la friolera de US$ 900 millones después…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El premio mayor de Powerball creció una vez más, ascendiendo a la friolera de US$ 900 millones después de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo de este sábado por la noche.

Los números ganadores del premio estimado de US$875 millones este sábado fueron 2-9-43-55-57 y el Powerball fue 18, según la página web de la lotería.

El premio mayor para el próximo sorteo de este lunes, con un valor en efectivo estimado de US$ 465,1 millones, es el tercer premio mayor más grande de Powerball y el séptimo premio mayor más grande de la lotería en Estados Undos desde el récord de Powerball de US$ 2.040 millones ganado en 2016, dijo la lotería.

Si bien nadie se quedó con el gran premio este sábado, tres boletos vendidos en Colorado y Texas acertaron las cinco bolas blancas para ganar cada uno premios de US$ un millón, según Powerball.

No hubo ganador del premio mayor de Powerball en el sorteo de este miércoles: el premio ascendió a US$ 875 millones

Ya son 37 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor desde el sorteo del 19 de abril, cuando un boleto en Ohio acertó los seis números para ganar un gran premio por valor de US$ 252,6 millones.

Si un afortunado ganador acierta los seis números este lunes por la noche, podrá elegir entre un premio anualizado con un valor estimado de US$ 900 millones o un pago único estimado en US$ 465,1 millones, ambos antes de impuestos, según Powerball.

El Powerball no es el único gran premio de lotería de esta semana. Las ganancias del premio mayor de Mega Millions crecieron a un estimado de US$ 640 millones después de que no hubo ganadores el viernes, según su sitio web.

El próximo sorteo de Mega Millions será este martes a las 11:00 p.m. hora del este de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.