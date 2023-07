El Parlamento de Israel inicia una gigantesca sesión de reforma judicial con Netanyahu en el hospital

(CNN) — Tras seis meses de protestas en las calles, maniobras parlamentarias, conversaciones de compromiso y peticiones cada vez más…

(CNN) — Tras seis meses de protestas en las calles, maniobras parlamentarias, conversaciones de compromiso y peticiones cada vez más urgentes de Estados Unidos, los legisladores israelíes empezaron a debatir este domingo por la mañana el primer proyecto de reforma judicial que se somete a votación final.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra hospitalizado después de que se le implantara un marcapasos.

Netanyahu ha seguido adelante con sus planes para el sistema judicial tras haberlos interrumpido a principios de año ante las protestas generalizadas y la presión internacional.

Él y sus aliados califican las medidas de “reformas” y afirman que son necesarias para reequilibrar las competencias entre los tribunales, los legisladores y el Gobierno.

Quienes se oponen al plan lo califican de golpe de Estado y afirman que amenaza con convertir a Israel en una dictadura al eliminar el control más importante sobre las acciones del gobierno.

Muchos legisladores han solicitado tiempo para hablar sobre el llamado proyecto de ley de razonabilidad, hasta el punto de que está previsto que el debate dure 26 horas, desde las 10 de la mañana (hora local) de este domingo hasta el mediodía del día siguiente (de las 3 a.m. ET del domingo a las 5 a.m. ET del lunes).

Israel puso fin a una extensa operación militar en Yenín. Esto es lo que debes saber

Se trata de la primera parte del plan de reforma judicial múltiple que se someterá a votación final en la Knesset, y podría convertirse en ley el lunes por la tarde.

El proyecto de ley de razonabilidad, respaldado por el gobierno de coalición de Netanyahyu, privaría al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del gobierno.

Otros elementos de la reforma judicial darían al gobierno de coalición más control sobre el nombramiento de jueces y eliminarían a los asesores jurídicos independientes de los ministerios. Estos proyectos de ley no han avanzado tanto en el proceso legislativo como el proyecto de ley de razonabilidad.

El Colegio de Abogados de Israel prepara un recurso legal contra el proyecto de ley, dijo el grupo de abogados el domingo.

Su ejecutivo, el Consejo de Abogados, celebra una reunión de emergencia para aprobar la decisión de solicitar al Tribunal Supremo que anule la ley de razonabilidad si se aprueba el lunes, dijo el Colegio.

Netanyahu está “muy bien”

La votación final se produce mientras Netanyahu se enfrenta a problemas de salud. Al líder israelí se le colocó un marcapasos este domingo por la mañana, según un comunicado de su oficina.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Tel Hashomer. El primer ministro estuvo sedado durante la operación.

Netanyahu emitió una breve declaración en video más tarde este domingo, diciendo que estaba “muy bien” después de la operación. “Quiero dar las gracias a todos los que me han preguntado cómo estoy. Estoy muy bien. Mañana por la mañana me reuniré con mis colegas en la Knesset”, dijo Netanyahu en el video de 25 segundos.

Miles de personas volvieron a tomar las calles de Israel este sábado para protestar contra la reforma.

En Jerusalén, los manifestantes ondearon banderas, hicieron sonar bocinas, corearon “Democracia” y se hicieron selfies, en lo que fue la culminación de una marcha de protesta que comenzó en Tel Aviv el martes por la noche.

Miles de israelíes marchan hacia Jerusalén sosteniendo la bandera de Israel para protestar contra el plan de reforma del gobierno. (Foto: Amir Levy/Getty Images)

“No vamos a permitir que destruyan nuestra democracia. Benjamin Netanyahu es un criminal y tenemos que deshacernos de él”, declaró a CNN el manifestante Yair Amon, quien prometió que las protestas no se detendrían aunque la Knesset aprobara la primera parte de la ley.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se mostró este domingo en contra del creciente número de israelíes que juran dejar de presentarse voluntarios al servicio si el controvertido plan de revisión judicial del gobierno se convierte en ley.

“Ningún miembro del servicio tiene derecho a decir que ya no va a servir”, dijo en una carta abierta a los militares el domingo.

“Hago un llamado a todos los reservistas, incluso en estos días complejos, para que separen las protestas civiles de la presentación al servicio de los servicios de seguridad. Los llamados a no presentarse al servicio perjudican a las IDF y a su preparación”, dijo el teniente general Herzi Halevi, máximo oficial militar de Israel.

La carta de Halevi llega después de que más de 1.000 agentes de reserva de las Fuerzas Aéreas de Israel se comprometieran a dejar de prestar servicio voluntario si se aprueba el proyecto de ley de reforma judicial.

