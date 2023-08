El mítico Mick Jagger cumple 80 años y sigue rockeando

(CNN) — Mick Jagger sigue rockeando. El líder de los Rolling Stones celebra este miércoles su cumpleaños 80. Ronnie Wood,…

(CNN) — Mick Jagger sigue rockeando.

El líder de los Rolling Stones celebra este miércoles su cumpleaños 80.

Ronnie Wood, compañero de banda de Jagger, publicó en redes sociales un mensaje de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños 80 @MickJagger!”.

La cuenta oficial de Twitter de los Rolling Stones envió un mensaje a Jagger para que “siguiera rockeando”, junto a un video con clips de toda su vida.

It’s a special day today! Join us in wishing @mickjagger a very happy 80th birthday!! 🎉 🎉🎉 Keep on rockin’ Mick! 🎸🎤🎸 pic.twitter.com/DU7LOfy6Gs

— The Rolling Stones (@RollingStones) July 26, 2023

El rockero nació en 1943 en Dartford, Inglaterra. Fundó The Rolling Stones en 1962 con Keith Richards y siguen de gira hasta hoy.

Jagger tiene ocho hijos, el más pequeño nació en 2016, cuando tenía 73 años. Comparte a Deveraux Octavian Basil Jagger con su actual pareja, la bailarina estadounidense Melanie Hamrick. Ambos comenzaron a salir en 2014.

La hija mayor de Jagger es Karis Hunt Jagger, de 52 años, que comparte con la exactriz estadounidense Marsha Hunt.

