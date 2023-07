El lunes es la última oportunidad para reclamar la devolución de impuestos de 2019

(CNN) — Si olvidaste declarar tus impuestos durante los primeros días de la pandemia de covid-19 en 2020, tienes hasta…

(CNN) — Si olvidaste declarar tus impuestos durante los primeros días de la pandemia de covid-19 en 2020, tienes hasta el lunes para hacerlo.

Cerca de 1,5 millones de contribuyentes aún pueden ser elegibles para un reembolso de impuestos del año fiscal 2019, según el Servicio de Impuestos Internos. La agencia estima que casi US$ 1.500 millones en reembolsos permanecen sin reclamar.

Por ley, los contribuyentes normalmente tienen tres años para presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. El día de los impuestos original de 2020 se retrasó 90 días debido a la pandemia, por lo que la ventana habitual de tres años también se ha retrasado hasta el 17 de julio.

Según el IRS, no hay penalización por presentar la declaración fuera de plazo si al contribuyente se le debe un reembolso.

Si los contribuyentes no presentan la declaración a tiempo, el Tesoro se queda con el dinero.

La declaración de 2019 debe presentarse en papel, en lugar de electrónicamente, y tener matasellos de antes del 17 de julio.

Los formularios del año fiscal 2019 se pueden encontrar en línea en la página de Formularios, Instrucciones y Publicaciones del IRS o llamando al 800-TAX-FORM.

Los contribuyentes que no puedan encontrar su información de ingresos de 2019 pueden necesitar solicitar una copia de su formulario W-2 de 2019 a su empleador o banco. También pueden solicitar una transcripción de salarios e ingresos en IRS.gov utilizando la herramienta Get Transcript Online.

Cuánto dinero está en juego

El IRS estima que el reembolso promedio no reclamado para el año fiscal 2019 asciende a US$ 893.

“Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para recibir hasta US$6.557 si sus ingresos de 2019 los califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés)”, según la agencia.

El crédito fiscal es reembolsable, lo que significa que aquellos que no deben ningún impuesto aún pueden recibir un reembolso. Algunos de estos contribuyentes pueden haber optado por no presentar su declaración porque no ganaron suficiente dinero en 2019 para estar obligados a hacerlo. A ellos todavía se les podría deber un reembolso si califican para un crédito fiscal reembolsable o se retuvo un exceso de impuestos de sus cheques de pago.

No obstante, los reembolsos de impuestos de 2019 pueden ser retenidos de los contribuyentes que no han presentado para 2020 y 2021.

Además, “el reembolso se aplicará a cualquier monto que aún se deba al IRS o a una agencia tributaria estatal y puede usarse para compensar la manutención infantil no pagada o las deudas federales vencidas, como los préstamos estudiantiles”, según el IRS.

El año fiscal 2019 no incluyó ningún pago del estímulo pandémico, que valía hasta US$ 1.400, y se entregó a las personas en 2020 y 2021.

