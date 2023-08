Declaran culpable al exboxeador Félix Verdejo por la muerte de una mujer embarazada

(CNN) — Luego de varios días de deliberación, un jurado federal de EE.UU. en Puerto Rico encontró culpable, este viernes, al…

(CNN) — Luego de varios días de deliberación, un jurado federal de EE.UU. en Puerto Rico encontró culpable, este viernes, al exboxeador profesional Félix Verdejo, por delitos relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y una criatura por nacer, en hechos ocurridos el 29 de abril de 2021.

El juicio había comenzado el 20 de junio.

El puertorriqueño fue hallado culpable del cargo de secuestro que resultó en la muerte de Keyshla Rodríguez Ortiz y el fallecimiento de una criatura por nacer, debido a que la mujer estaba embarazada. En los cargos de robo de automóvil de forma y portación de arma de fuego durante la comisión de un acto violento, los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo.

Verdejo, junto a otro hombre, Luis Antonio Cádiz Martínez, habían sido acusados en mayo de 2021 por un jurado investigador federal por la muerte de Rodríguez Ortiz, ocurrida el 29 de abril de ese año. Verdejo y Cádiz Martínez enfrentaban cargos por robo de automóvil y secuestro que resultó en la muerte de la mujer. El exboxeador además enfrentaba otro cargo por portar y usar un arma de fuego durante la presunta comisión del delito. Cádiz Martínez se había declarado culpable de los cargos en noviembre de 2022 y admitió su participación en los hechos.

Según la fiscalía federal, en la mañana del 29 de abril de 2021, Verdejo Sánchez ejecutó un premeditado plan para asesinar a Keishla Rodríguez Ortiz y su hijo por nacer al montar a la mujer a su automóvil donde, con la ayuda de Cádiz Martínez, el exboxeador la golpeó, le inyectó drogas y luego la amarró con alambre metálico a un bloque de cemento. Luego condujo a la víctima hasta el puente Teodoro Moscoso y, con la ayuda de Cadiz Martínez, arrojó a la mujer a la Laguna San José. Luego saltó a la laguna para terminar de completar los crímenes, según la fiscalía.

A su salida del tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Keila Ortiz, madre de Keyshla Rodrígez, se expresó sobre la labor de las autoridades en este caso. “Confiada en el FBI y los federales. Siempre, creí y confié en ellos, siempre. Y el corazón de una madre nunca falla. Cuando una madre dice algo, es eso”, dijo Ortiz.

Mientras, José Rodríguez, padre de Keishla, reflexionó sobre el proceso que recién terminó. “Yo tengo paz en mi corazón y no tengo, como te digo. Yo no tengo remordimiento con nadie, verdad, yo no tengo ese…cada cual pague lo que hizo y seguiremos, seguiremos y gracias de verdad siempre, gracias, gracias”, indicó Rodríguez.

Según el pliego acusatorio, los dos hombres mataron intencionalmente a la víctima y “cometieron el delito de una manera especialmente atroz, cruel o depravada, ya que implicó abuso físico grave a la víctima”. Además, se señaló que los hechos ocurrieron después “de una planificación y premeditación sustanciales para causar la muerte de la víctima”. La acusación indica que “Verdejo Sánchez concretó la comisión del delito mediante pago o promesa de pago o cualquier cosa de valor pecuniario”. Mientras que Cádiz Martínez habría cometido la infracción como “contraprestación por el recibo, o a la espera de la recepción de cualquier cosa de valor pecuniario”.

Al momento de la acusación, Verdejo estaba en la cárcel. Cádiz Martínez fue arrestado e ingresó en prisión. En mayo de 2021, el tribunal federal emitió una orden de mordaza en la que prohíbe a todas las partes involucradas en el caso emitir expresiones públicas.

El cadáver de Rodríguez Ortiz fue hallado el 1 de mayo de 2021 flotando en la laguna San José, ubicada en el municipio de San Juan, en el norte de Puerto Rico. Al día siguiente, el exboxeador se entregó a las autoridades federales luego de emitirse una orden de arresto en su contra por una denuncia presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Según los documentos presentados a la corte del distrito de Puerto Rico, la Fiscalía y el jurado investigador tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra Verdejo.

La fiscalía federal informó que la lectura de sentencia fue pautada para el 3 de noviembre.

