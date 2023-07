Detrás del asombroso éxito de MrBeast

(CNN) — En el otoño de 2016, Jimmy Donaldson no parecía una futura celebridad multimillonaria. El tímido joven de 18…

(CNN) — En el otoño de 2016, Jimmy Donaldson no parecía una futura celebridad multimillonaria.

El tímido joven de 18 años había publicado videos en YouTube durante cinco años desde la casa de su madre en Carolina del Norte sin mucha atención.

Su madre lo instó a ir a la universidad, pero abandonó la Universidad de Carolina del Este después de dos semanas. En lugar de ir a clase, pasaba la mayor parte de su tiempo en el campus editando videos en su auto.

“Eso es todo de lo que hablé en la escuela. Pensé que era un fenómeno de la naturaleza”, dijo a los creadores de contenido y podcasters Colin y Samir en septiembre. “La gente me decía: ‘Todo lo que haces es hablar sobre videos de YouTube. Estás demasiado obsesionado con YouTube. Consigue una vida'”.

Después de que dejó la escuela, su madre estaba tan decepcionada que lo echó de la casa, comentó.

Pero su decisión valió la pena.

Siete años después, Donaldson, más conocido en Internet como MrBeast, tiene 167 millones de suscriptores de YouTube, más que cualquier otro creador individual en la plataforma.

Cuenta con 85 millones de seguidores en TikTok y 39 millones más en Instagram. Y acaba de convertirse en la primera persona en alcanzar 1 millón de seguidores en la nueva aplicación Threads de Meta, alcanzando el hito antes que el CEO Mark Zuckerberg. (Celebró su logro con un gesto familiar: dando un Tesla a un seguidor al azar).

A los 25 años, supervisa un imperio de rápido crecimiento que puede tener un valor de más de mil millones de dólares.

Lo construyó montando acrobacias cada vez más caras y sorprendentes, junto con generosos obsequios en efectivo y actos de filantropía, como financiar cirugías de cataratas para 1.000 personas ciegas y ayudarlos a ver de nuevo.

“Solo quiero hacer mejores videos, punto. No me importa ganar dinero”, les dijo a Colin y Samir. “Solo quiero hacer los mejores videos del planeta”.

Recreó el “Juego del calamar”, ató a un agente del FBI y estrelló un tren en un pozo gigante

La mayoría de los videos llenos de acción de MrBeast comienzan con Donaldson explicando sin aliento la configuración en los primeros segundos antes de lanzar una serie rápida de acrobacias, bromas y desafíos.

Está rodeado por un agradable elenco de amigos secundarios, todos vestidos con jeans, camisetas y sudaderas con capucha. La barba desaliñada y el entusiasmo constante de Donaldson lo distinguen del grupo.

En un clip del año pasado, Donaldson ató a un agente del FBI a una silla, le arrojó un cuchillo y le ofreció al agente US$ 100.000 si podía atraparlo antes de la medianoche. Siguió una persecución salvaje que involucró un laberinto de setos, un disfraz y un escape en un jet privado.

Donaldson navega por un laberinto en una captura de pantalla del video de MrBeast, “I Got Hunted By the FBI”. Crédito: MrBeast

Sara Fischer, reportera de medios en Axios, dice que la autenticidad y la accesibilidad de Donaldson juegan un papel importante en el atractivo de sus videos.

“No es él vistiendo un traje, (es) él vistiendo su ropa de todos los días. Es él pasando el rato con sus amigos.

“Él tiene el dinero ahora y puede llevar a los espectadores a lugares para ver cosas que nunca verían”, le dijo a Jon Sarlin de CNN, citando un video en el que Donaldson visita habitaciones de hotel de lujo en todo el mundo, incluida una en un castillo que se alquila por US$ 1 millón la noche.

“Ese es un modelo interesante, porque le estás dando a los espectadores de video acceso a algo que nunca verían en la vida real”, dice Fischer. “¿A quién conoces que se quede en un hotel de un millón de dólares?”

Algunos de los videos presentan exhibiciones ostentosas de riqueza, como uno que muestra un vuelo en el boleto de avión más caro del mundo. O el reciente en el que él y su equipo se juntan en enormes yates con el comediante Pete Davidson y la estrella de la NFL Tom Brady.

Pero a pesar de su creciente ingreso y celebridad, él y sus amigos todavía actúan con los ojos muy abiertos en todas sus aventuras, no cínicos ni privilegiados, lo que lo hace identificable, dice Miller.

MrBeast obtuvo otro aumento en los suscriptores el año pasado después de que presentó una versión de la vida real de “Squid Game”, el exitoso drama de Netflix en el que personas desesperadas compiten en concursos mortales por un gran premio en efectivo. (Hasta donde todo el mundo sabe, nadie murió en la versión de MrBeast). El clip ha sido visto 460 millones de veces.

A medida que ha crecido la popularidad de MrBeast, también lo han hecho sus presupuestos, que ahora tienen un alto precio. En un clip reciente, estrelló un tren de tamaño completo en un pozo enorme. Donaldson ha dicho que gasta US$ 1 millón a la semana en sus videos.

Videos como una forma única de filantropía

En un video de enero titulado “1.000 ciegos ven por primera vez”, Donaldson, rodeado de médicos, promete curar su ceguera en medio de aplausos. Mientras los pacientes salen de la cirugía de cataratas, algunos llorando, les entrega a algunos una maleta llena de dinero en efectivo.

“Aquí tiene US$ 10.000 para mejorar su día”, le dice a una mujer, que cae al suelo y grita. “¿Está ella bien?” pregunta Donaldson desconcertado.

En otro video de mayo, compra prótesis para 2.000 amputados.

Algunos críticos han acusado a Donaldson, que no respondió a la solicitud de entrevista de CNN, de explotar a las personas vulnerables para generar vistas e ingresos.

MrBeast acepta el premio al Creador masculino favorito en los premios Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023 en Microsoft Theatre el 4 de marzo de 2023 en Los Ángeles. Crédito: Mónica Schipper/Getty Images

Sin embargo, Vince Miller, que enseña sociología y estudios culturales en la Universidad de Kent en el Reino Unido y escribió un artículo académico sobre MrBeast, argumenta que Donaldson ha sido innovador en la forma en que aprovecha el modelo de distribución de ingresos de YouTube para apoyar causas benéficas.

Tal como lo ve Miller, Donaldson les pide a los espectadores que simplemente vean sus videos y se entretengan, en lugar de donar su tiempo o dinero. Y cuanta más gente mire, más gana Donaldson y puede donar a la caridad.

“Es bastante poderoso decirle a un niño de 10 años que no tiene dinero independiente y una agencia limitada en su vida que puede recaudar dinero y ayudar a las personas viendo los videos de MrBeast”, dice.

MrBeast dice que se negó a unirse a un viaje en un submarino para visitar el Titanic: “Me da un poco de miedo haber podido estar en él”

Pero los videos también pueden enviar un mensaje complejo de que los problemas sociales se resuelven mejor a través de donaciones filantrópicas de los ricos en lugar de esfuerzos gubernamentales más sistemáticos, dice Miller.

Miller dice que la fórmula de MrBeast para el éxito viral tiene varios ingredientes: su atractivo y entusiasmo de hombre común, los altos costos de producción de los videos y sus acrobacias elaboradas, junto con fajos de dinero tirados como confeti.

Pero la fama de Donaldson se reduce a su forma única de filantropía, según Miller. Él convence a los espectadores de que al ver sus videos y ayudarlo a obtener más vistas, participan en una forma de consumismo ético.

“El hecho de que recicla una buena parte de los grandes ingresos que obtiene de estos videos en premios aún más grandes y espectaculares para los videos posteriores es uno de los secretos de su éxito. A menudo usa los ingresos de sus videos anteriores para superarse a sí mismo en sus próximos videos”, dice Miller.

A través del brazo filantrópico de su imperio, más visible en su canal Beast Philanthropy, que tiene casi 15 millones de suscriptores, Donaldson ha recaudado millones para plantar árboles, limpiar los océanos de desechos plásticos y donar ropa a personas necesitadas.

En entrevistas anteriores, Donaldson dijo que estudió meticulosamente el algoritmo de recomendación de YouTube y las estadísticas de otros creadores para encontrar una receta para hacer que sus videos fueran populares.

El formato de concurso de muchos de sus videos alienta a los espectadores a mirar hasta el final para ver el resultado, agrega Miller, lo que genera mayores ingresos publicitarios tanto para Donaldson como para YouTube, lo que hace que el algoritmo de la plataforma sea más probable que recomiende sus videos.

“Piensa mucho en su contenido, que es original y atractivo”, dice Kristen Ruby, experta en redes sociales y directora ejecutiva de Ruby Media Group. “Dominó el arte de YouTube”.

Donaldson se ha convertido en un modelo a seguir para los millennials y Gen Zers que sueñan con ser creadores e influenciadores exitosos en las redes sociales, dice Ruby.

“Emite la percepción de hacer lo que quieras, y eso es atractivo para las personas que quieren emular su estilo de vida”.

Comenzó con una computadora portátil usada y unos cientos de seguidores. Ahora dirige un imperio empresarial de rápido crecimiento

La carrera de Donaldson en YouTube comenzó hace más de una década, cuando tenía 13 años y usaba una computadora portátil de segunda mano.

Inicialmente publicó videos de sí mismo jugando juegos como “Minecraft” y “Call of Duty” en su habitación en Greenville, Carolina del Norte. Su madre no supo de su canal de YouTube durante años, hasta que lo vio mencionado en el anuario de su escuela secundaria.

En uno de sus primeros videos virales, realizado en 2017, se sentó en una silla de su habitación y contó hasta 100.000. El truco le tomó 40 horas.

“Fue entonces cuando hizo clic, como, ‘Oh, si hago cosas interesantes, la gente mirará’”, comentó más tarde en una entrevista.

A medida que ganaba seguidores y empezaba a atraer anunciantes, invertía sus escasas ganancias en sus videos, lo que generaba mejores y más grandes acrobacias.

“Me tomó un minuto entenderlo”, dijo su madre hace dos años en una entrevista. “Una vez que comencé a estudiar su modelo de negocios, tuvo sentido. Funcionó para él, debo decir, no sé si tenía sentido o no”.

Decenas de miles de seguidores asisten al lanzamiento de la primera MrBeast Burger física en septiembre pasado en Nueva Jersey. Crédito: Dave Kotinsky/Getty Images

En la actualidad, Donaldson supervisa cinco canales de YouTube que, combinados, tienen más de un cuarto de billón de seguidores. Sus videos están doblados a otros idiomas. Su imperio en expansión incluye una línea de refrigerios, Feastables y MrBeast Burger, una cadena de restaurantes en su mayoría virtuales que ofrecen solo entrega y comida para llevar.

La empresa matriz de YouTube, Google, se negó a comentar cuánto dinero gana Donaldson con su contenido, pero Guinness World Records dice que tiene el récord del colaborador de YouTube con mayores ingresos, con un ingreso informado de US$ 54 millones en 2021.

Ahora opera desde un enorme complejo de estudio de $10 millones cerca de Greenville, con 40 hectáreas de tierra y múltiples almacenes para grabar videos.

Donaldson incluso regresará a la universidad, en sus propios términos.

En noviembre, la Universidad de Carolina del Este anunció que se asociará con él para lanzar un programa de educación para creadores de contenido en el campus.

Y en abril de este año, impartió una clase en la Escuela de Negocios de Harvard.

“Di una clase en Harvard, lo cual es bastante divertido porque dejé la universidad después de solo dos semanas jaja”, publicó en Instagram.

El año pasado, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.

No obstante, Donaldson admitió en una entrevista reciente que su fama puede tener un lado negativo. Dice que ya no puede ir a la tienda, ni a casi ningún lugar en público, sin que los seguidores lo acosen para tomarle fotos o traten de seguirlo a casa.

En una escala en Chile el año pasado, dice que accedió a tomarse una selfie con un joven seguidor en el aeropuerto. Después de que el fan lo publicara en línea, tanta gente asedió su hotel que tuvo que contratar seguridad.

Aun así, MrBeast dice que todavía tiene una gran pasión por lo que hace.

“Voy a cumplir 10 años, y me encanta más que nada”, asegura. “Si me quitaras mi canal, no sé qué haría”.

