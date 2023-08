Demi Lovato revela que sufrió pérdida de visión y audición tras una sobredosis en 2018

(CNN) — Demi Lovato no tiene muchos remordimientos pero, desafortunadamente, le quedaron algunos problemas físicos tras la sobredosis de drogas…

(CNN) — Demi Lovato no tiene muchos remordimientos pero, desafortunadamente, le quedaron algunos problemas físicos tras la sobredosis de drogas que sufrió en 2018.

Durante una reciente participación en el programa “Andy Cohen Live” de SiriusXM, la cantante y actriz dijo: “No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada”.

“Lo más cercano que tengo a un remordimiento es cuando tuve una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque yo no lo creía”, dijo. “Y dos, ojalá alguien me hubiera dicho que si convives con el dolor, se pasa”.

Lovato, que dejó de usar pronombres neutros y ahora utiliza los femeninos, también compartió que ya no puede conducir porque sufre “discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy”.

“Cada vez que miro algo… tengo puntos ciegos en mi visión cuando observo tu cara. Es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino porque no quiero que me vuelva a pasar”.

