David Beckham a CNNE: Lionel Messi llegó al Inter de Miami para ‘ganar e inspirar a la próxima generación de jugadores de fútbol’ en Estados Unidos

(CNN) — David Beckham, uno de los propietarios del club Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), le dijo a CNN que ha estado trabajando para tener a Lionel Messi en su equipo desde 2019.

“El momento en que Leo salió en televisión y anunció (…) que venía a Miami, ese fue un momento emotivo”, dijo Beckham, junto con el también propietario del Inter Miami Jorge Mas, en una entrevista con CNN en Español este martes.

Beckham dijo: “Nuestro sueño con este club siempre fue traer a los mejores jugadores. Como propietarios, creo que los propietarios de un equipo deportivo siempre quieren traer a los mejores jugadores. ¿Siempre sucede así? No. A nosotros nos ha pasado (…). Siempre pensamos que era posible, pero cuando iniciamos las conversaciones, Leo tenía contrato y jugaba en otro equipo, así que tuvimos que ser pacientes. Pero creo que, al fin y al cabo, paciencia es lo que necesitábamos en todo este proceso”.

Beckham añadió más tarde: “Estamos hablando de un jugador como Leo, que levantó la Copa Mundial el año pasado. Hablamos de uno de los mejores jugadores, si no el mejor, que jamás haya jugado a este deporte. Hablamos de alguien que, sobre todo, es un ser humano. No queremos traer a cualquier jugador a nuestro club. Queremos traer a un jugador que tenga los valores adecuados, la moral correcta, un jugador que sea humano. Vimos a Leo en Miami. Ya sabes, sorpresa, sorpresa, Leo sale a cenar. Sorpresa, sorpresa, Leo hace sus propias compras. Pero es por eso que la gente lo ama. Y eso es lo que representa a nuestro club. Queremos jugadores y personas que representen a nuestro club como lo hace Leo. En el campo, todos sabemos lo que Leo va a hacer en el campo. Pero fuera de él, representará a nuestro club de la manera correcta, y eso es lo que siempre hemos soñado”.

Beckham dice que Messi sigue siendo el mejor del planeta 4:49

Beckham agregó después: “Cuando ves a un jugador que ha hecho todo lo que ha hecho en el juego y sigue teniendo hambre, sigue queriendo ganar. Está en una etapa de su carrera en la que tomó la decisión de venir a la MLS, de venir a Estados Unidos, de venir a Miami, de venir al Inter de Miami a ganar. No ha venido aquí de vacaciones. No ha venido aquí a hacer otra cosa que no sea ganar e inspirar a la próxima generación de futbolistas de este país”.

