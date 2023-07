¿Cuánto se paga de impuestos en Argentina por compras en el exterior con tarjeta y cuál es el límite para estar exento?

(CNN Español) — Los argentinos tienen múltiples restricciones para acceder libremente a dólares de manera legal. Entre todas ellas, existe…

(CNN Español) — Los argentinos tienen múltiples restricciones para acceder libremente a dólares de manera legal. Entre todas ellas, existe una que genera inquietudes en aquellos que deben viajar o simplemente hacer compras con tarjeta de bienes procedentes del exterior, considerados suntuarios o de lujo.

Es que el Gobierno resolvió que, desde el miércoles 12 de octubre de 2022, todas aquellas compras relacionadas con actividades turísticas o un grupo reducido de bienes pagarán un 25% de impuestos cuando superen los US$ 300 mensuales.

Ese gravamen es considerado un adelanto del tributo a los Bienes Personales y abarca tanto la adquisición de pasajes y paquetes turísticos, como también autos, motos de alta gama, barcos, jet privados, relojes, joyas, bebidas alcohólicas premium, máquinas para minar criptomonedas y tragamonedas.

A partir de esta medida, nació un nuevo tipo de cambio conocido como “dólar tarjeta”, que cotizaba al momento de su lanzamiento a unos $ 314 pesos y en estos días, ya se consigue a unos $ 479,50.

¿Cómo se calcula el dólar tarjeta?

Se toma como base la cotización del dólar a la venta en el Banco Nación y se le suma un 30% del denominado Impuesto País (creado por ley en 2019, como parte de un paquete de emergencia económica), un 45% en concepto de anticipo del impuesto a las Ganancias y el mencionado 25% de adelanto del tributo a los Bienes Personales, sólo si se supera el monto de US$ 300 mensuales.

¿Qué sucede si gasto menos de US$ 300 mensuales?

Para ese caso, el Gobierno decidió que se mantenga el mismo gravamen vigente para este tipo de operaciones, que supone adicionar al dólar Banco Nación las percepciones por Impuesto País (30%) y Ganancias (45%). Ese tipo de cambio se encuentra hoy en $ 359.

Motivos de la implementación del dólar tarjeta

El Gobierno aplicó esta restricción con el objeto de reducir el volumen de dólares disponibles para este tipo de operaciones y darle prioridad a la producción, en un contexto de escasez de reservas. Así y todo, el último informe del Banco Central sobre el balance cambiario de junio arroja que los argentinos gastaron con tarjeta en el exterior unos US$ 561 millones, superando los US$ 439 millones de abril y los US$ 463 millones constatados en marzo.

