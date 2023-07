Condenan al expresidente de El Salvador Mauricio Funes a 6 años de prisión por evasión de impuestos

(CNN Español) — Un tribunal de El Salvador condenó a seis años de prisión al expresidente del país Mauricio Funes…

(CNN Español) — Un tribunal de El Salvador condenó a seis años de prisión al expresidente del país Mauricio Funes (2009-2014) por evadir impuestos, informó este miércoles la Fiscalía General.

Funes no se ha pronunciado tras conocerse la sentencia. CNN ha intentado contactar al exmandatario a través de sus redes sociales, pero no ha sido posible. Funes tampoco cuenta con abogado. El expresidente no estuvo presente en el juicio, ya que vive en Nicaragua desde septiembre de 2016, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó asilo político. Desde julio de 2019 es ciudadano nicaragüense. A través de su cuenta en Twitter, Funes ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra bajo el argumento de que se trata de una venganza política.

De acuerdo con la Fiscalía, Funes tendrá que devolver al Estado un poco más de US$ 200.000 por haber proporcionado información falsa en su declaración de 2014, cuando dejó la presidencia.

Esta es la segunda condena contra el exmandatario luego de que en mayo un tribunal lo condenó, en ausencia, a 14 años de prisión por cargos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. En ese juicio, también fue condenado a 18 años, por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. El exfuncionario dijo que su condena era injusta y que intentaría probar su inocencia.

Tanto Funes como Munguía Payés fueron acusados de promover y facilitar la tregua entre pandillas que, en 2012, según las investigaciones, redujo la cifra de homicidios a cambio de beneficios a las pandillas. De acuerdo con la acusación, eso fortaleció a las maras.

Los dos juicio contra Funes se han llevado a cabo, a pesar de su ausencia, luego de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2022 que faculta a los tribunales a continuar con los procesos penales con el fin de evitar impunidad.

Funes tiene otros procesos penales abiertos en El Salvador por hechos relacionados con supuesta corrupción durante su gobierno. En todos ellos se ha declarado inocente.

