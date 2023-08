Conclusiones de la impresionante audiencia de Hunter Biden y lo que sucederá ahora

(CNN) — La audiencia de este miércoles de Hunter Biden ya estaba destinada a ser un evento histórico, ya que…

(CNN) — La audiencia de este miércoles de Hunter Biden ya estaba destinada a ser un evento histórico, ya que el hijo de un presidente de EE.UU. en ejercicio compareció ante un tribunal para declararse culpable de delitos fiscales federales, cerrando una controvertida investigación.

Pero en la audiencia de más de tres horas, el acuerdo de culpabilidad original casi se desmorona y deja al hijo del presidente Joe Biden en el limbo por el momento, y solo iluminará aún más el tema a medida que los republicanos del Congreso prosigan sus propias investigaciones sobre las acciones de Hunter Biden.

Hunter Biden no pagó entre US$ 1,1 millones y US$ 1,5 millones en impuestos federales antes de los plazos legales y se declaró culpable de dos delitos fiscales menores y los fiscales acordaron recomendar una sentencia de libertad condicional. El acuerdo también estaba destinado a resolver un delito federal de armas de fuego.

Hunter Biden, que compareció ante el tribunal con un traje oscuro y el cabello peinado hacia atrás, parecía agitado y preocupado cuando el acuerdo de culpabilidad comenzó a desmoronarse. La jueza finalmente declaró que no estaba lista para aceptar el acuerdo de culpabilidad, y el hijo del presidente se declaró inocente.

Esto es lo que sucedió este miércoles y lo que sucederá a continuación:

La audiencia se desvía a la cuestión del cabildeo extranjero

El proceso comenzó de manera rutinaria.

Hunter Biden fue puesto bajo juramento y le dijo a la jueza federal de distrito Maryellen Noreika, designada por el presidente Donald Trump y apoyada por los demócratas del Senado, que quería declararse culpable. Noreika comenzó a hacerle una serie de preguntas de procedimiento que se hacen básicamente en todas las audiencias federales de declaración de culpabilidad.

Pero a medida que las cosas se prolongaban, y Noreika interrogó a los abogados de ambas partes sobre los detalles del acuerdo fiscal, descubrió un desacuerdo entre las partes sobre una pregunta crítica: ¿protegía el acuerdo a Hunter de posibles cargos adicionales por cabildeo extranjero ilegal, conocido como FARA (Ley de Registro de Agentes Extranjeros)? El Departamento de Justicia dijo que no, pero el equipo de Hunter Biden pensó que sí.

Sin una “reunión de pensamientos”, como dijo Noreika, no podría haber trato.

Parecía en ese momento que el acuerdo de culpabilidad estaba al borde del colapso. Pero Chris Clark, el abogado de Hunter Biden, pidió un breve receso para consultar con los fiscales. Después de un descanso, anunció que aceptaba la posición del Departamento de Justicia de que su cliente todavía estaba en riesgo de posibles cargos de FARA, con una investigación aún en curso.

La jueza no aceptó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden

¿Quién es Hunter Biden? Te lo contamos aquí 3:07

La jueza cuestiona la constitucionalidad sobre el trato de armas

Las cosas parecían volver a la normalidad y Noreika siguió adelante para abordar el trato de armas por separado.

Ella dijo que tiene “preocupaciones sobre la constitucionalidad” del asunto de las armas porque podría violar los principios de separación de poderes.

El cargo de delito mayor gira en torno a un arma que Hunter Biden compró en 2018, que fue una compra ilegal porque sabía que era un usuario de drogas ilegales en ese momento, según documentos judiciales. La jueza dijo este miércoles que el acuerdo para resolver el cargo de armas “no fue sencillo” y contiene “disposiciones atípicas”.

Noreika expresó su frustración porque las dos partes estructuraron los acuerdos de declaración de culpabilidad de impuestos y armas de manera que ella necesitaría aprobar el acuerdo de armas, pero no tenía poderes para aprobar o rechazar el acuerdo de impuestos.

El acuerdo para evitar una condena, que no suele presentarse ante un juez, tiene una disposición que dice que si hay una disputa sobre si Hunter Biden incumplió los términos del acuerdo, iría al juez para que investigue los hechos. Noreika cuestionó por qué la “colocaría” en medio de un trato en el que no tenía voz y potencialmente impediría que el Departamento de Justicia presentara cargos, una función del poder ejecutivo.

El abogado de Biden dijo que dada la politización del caso, querían un árbitro neutral como Noreika para manejar cualquier disputa potencial. La jueza dijo que no podía decidir sobre la marcha si ese era un plan legalmente viable.

“No puedo aceptar el acuerdo de culpabilidad hoy”, dijo Noreika.

¿De qué acusan a Hunter Biden, hijo de Joe Biden?

En este boceto de un tribunal federal, Hunter Biden, los abogados y la jueza Maryellen Noreika asisten a una audiencia de declaración de culpabilidad por dos cargos menores de incumplimiento intencional del pago de impuestos sobre la renta en Wilmington, Delaware, el 26 de julio.

¿Qué sucederá después?

La jueza solicitó a ambas partes que presenten escritos legales adicionales defendiendo la constitucionalidad del acuerdo de culpabilidad que aborda los cargos de armas de fuego.

Las partes tienen 30 días para presentar estos escritos, según el expediente judicial.

Lo que sucede después de eso no está claro en este momento. Noreika podría programar otra audiencia, para argumentos orales, para desarrollar aún más las complejas cuestiones constitucionales en cuestión. Ella podría emitir un fallo por escrito aceptando sus explicaciones y accediendo a seguir adelante con la declaración de culpabilidad.

Cómo quiere seguir adelante dependerá de ella.

¿Se mantendrá la recomendación de libertad condicional del Departamento de Justicia?

Noreika también tiene la decisión final sobre qué sentencia recibirá Hunter Biden si se acepta un acuerdo de culpabilidad o si es juzgado y condenado.

Si bien los fiscales han dicho que recomiendan la libertad condicional, el juez dejó en claro este miércoles que era una pregunta abierta.

“Hoy no puedo predecir si esa es una oración apropiada o no”, dijo Noreika.

Aplazan acuerdo de culpabilidad para Hunter Biden

Los republicanos esperan sacar provecho de la confusión

La ruptura del acuerdo en la corte abre aún más la puerta para los republicanos que ya estaban haciendo preguntas sobre la investigación.

Los legisladores republicanos criticaron duramente el acuerdo del Departamento de Justicia y aprovecharon los nuevos desarrollos con la esperanza de que reforzaran su investigación sobre el presidente.

“Al menos hay algo de escrutinio”, dijo el representante de Texas Chip Roy a CNN en reacción a la refinación del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden. “El acuerdo de culpabilidad, como vimos, cuando comenzó, fue basura. Tenemos personas que están en la cárcel ahora mismo por mucho menos”.

También agrega una nueva capa de intriga en torno al posible viaje al Capitolio por parte del fiscal federal de Delaware designado por Trump, David Weiss, quien supervisa la investigación de cinco años contra Hunter Biden.

El representante del Partido Republicano, Jim Jordan, de Ohio, dio crédito a los denunciantes del IRS que criticaron la investigación por el fracaso de un acuerdo de culpabilidad, aunque el tema no surgió durante una audiencia.

Weiss le dijo a Jordan, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, que testificaría públicamente ante el comité en las próximas semanas para responder preguntas sobre la investigación criminal en curso, aunque los acontecimientos de este miércoles podrían retrasar las cosas.

